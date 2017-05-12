В Самаре объявлены конкурсы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Министерство имущественных отношений Самарской области объявило тендер на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Самаре. Конкурсы проводятся по 18 лотам, в которые включены почти 150 щитов на земельных участках, находящихся в собственности региона, а также на территориях с неразграниченными владельцами. …