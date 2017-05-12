Информация о том, что бывший мэр Тольятти Сергей Андреев, полномочия которого истекли весной этого года, уже на следующей неделе может возглавить региональное министерство имущественных отношений – не подтверждается. Напомним, кресло руководителя этого ведомства де-юре пустует с мая 2015 года. Тогда министр Юлия Степнова была отправлена в отставку, став номинальным советником губернатора. Ее обязанности временно начал исполнять ее зам Антон Бекин. Через год его отстранили от работы. Следователи заподозрили чиновника в том, что он, будучи лично заинтересованным, давал своим подчинённым соответствующие противозаконные указания. В кабинете Бекина даже провели обыск и выемку документов.
Тогда же временно исполняющим обязанности министра был назначен Михаил Солынин. До этого работавший в должности руководителя департамента корпоративного управления министерства имущественных отношений Самарской области, а еще ранее возглавлявший аппарат администрации Новокуйбышевска. Солынин работает в минимущества и по сей день. Как стало известно Терре, из собственных источников, речь о том, чтобы ведомство возглавил Сергей Андреев сейчас не идет.
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