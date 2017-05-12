10
47
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888     888  888    888                            .d8888b.   Y88b   d88P 
 d88P  Y88b  888     888  888    888                           d88P  Y88b   Y88b d88P  
        888  888     888  888    888                           888    888    Y88o88P   
      .d88P  Y88b   d88P  8888888888  88888b.d88b.    .d88b.   Y88b. d888     Y888P    
  .od888P"    Y88b d88P   888    888  888 "888 "88b  d88P"88b   "Y888P888     d888b    
 d88P"         Y88o88P    888    888  888  888  888  888  888         888    d88888b   
 888"           Y888P     888    888  888  888  888  Y88b 888  Y88b  d88P   d88P Y88b  
 888888888       Y8P      888    888  888  888  888   "Y88888   "Y8888P"   d88P   Y88b 
                                                          888                          
                                                     Y8b d88P                          
                                                      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Фэллон заявил, что Россия предпочла стать соперником Запада

Фэллон заявил, что Россия предпочла стать соперником Запада

Министр обороны Англии Майкл Фэллон назвал Россию «агрессивной» в эфире телеканала «Би-Би-Си». Глава военного ведомства заявил, что Российская Федерация хочет стать конкурентом Западу, и обвинил в отказе от партнерских отношений.  
Свою позицию Минобороны Великобритании высказал во время программы «Шоу Эндрю Марра». Он считает, что 

9 октября 2016, 10:03
В Самарской области разгорается скандал вокруг кадастровой оценки земель

В Самарской области разгорается скандал вокруг кадастровой оценки земель

В ноябре 2013 года региональное министерство имущественных отношений приняло ряд нормативных актов, после вступления которых в силу значительно увеличилась стоимость участков в губернии. В прошлом году в комиссию по оспариванию результатов кадастровой оценки поступили почти тысяча двести жалоб от предпринимателей, 
24 апреля 2015, 11:43
ВКБ побеждает в суде

ВКБ побеждает в суде

Арбитражный суд Поволжского округа в городе Казань удовлетворил иск "Волга-Кредит" банка к минимуществу Самарской области. Ведомство Юлии Степновой отказывалось предоставить в аренду кредитной организации земельный участок между улицами Агибалова и Спортивной. Это рядом со зданием банка на ул. Вилоновской.
30 марта 2015, 04:40
Формировать самарский рынок наружной рекламы будет областное министерство имущественных отношений

Формировать самарский рынок наружной рекламы будет областное министерство имущественных отношений

25 декабря на 52-м внеочередном заседании депутаты Самарской губернской думы проголосовали за законопроект о передаче полномочий по формированию рынка наружной рекламы областному министерству имущественных отношений. Оно будет выдавать и аннулировать разрешения на установку рекламных конструкций. Проводить торги и заключать договоры 

25 декабря 2014, 01:59
Министр спорта России Виталий Мутко вернется в футбол

Министр спорта России Виталий Мутко вернется в футбол

Виталий Мутко, на сегодняшний день занимающий должность министра спорта России, заявил о своем намерении вернуться к управлению футбольной сферой. Об этом чиновник сообщил в раздевалке игрокам национальной команды после матча отборочного турнира чемпионата Европы – 2016 между сборными России и 

14 октября 2014, 07:10
В Самаре объявлены конкурсы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

В Самаре объявлены конкурсы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Министерство имущественных отношений Самарской области объявило тендер на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Самаре. Конкурсы проводятся по 18 лотам, в которые включены почти 150 щитов на земельных участках, находящихся в собственности региона, а также на территориях с неразграниченными владельцами. 

4 июня 2014, 12:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна