В Самаре ищут компанию, которая за 6,5 миллионов рублей проследит за состоянием стадиона "Самара Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Подрядную организацию, которая займется геотехническим мониторингом в период эксплуатации футбольной арены, рассчитанной на 45 тысяч мест, ищет Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг". Согласно техзаданию, перед подрядчиком ставятся такие задачи, как обеспечение безопасности эксплуатационной надежности объекта, своевременное выявление изменений контролируемых параметров конструкций и грунтов оснований, которые могут привести к переходу стадиона в ограниченно работоспособное и даже аварийное состояние. Наблюдение предусматривает использование нескольких методов. Среди них - визуально-инструментальный с фиксацией дефектов маяками и фотофиксацией, геодезический - с фиксацией перемещений деформационных марок с применением цифровых нивелиров и электронных тахеометров. Гидрогеологический метод заключается в наблюдении за уровнем грунтовых вод в пьезометрических скважинах.
Действие контракта в соответствии с календарным планом продлится до 31 декабря 2019 года.
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