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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

«Самара-Арена» заняла второе место в рейтинге лучших стадионов мира 2018 года

«Самара-Арена» заняла второе место в рейтинге лучших стадионов мира 2018 года

Стадион «Волгоград-Арена» признан лучшей футбольной ареной мира в 2018 году по итогам голосования болельщиков, сообщает портал Stadium Database. Второе место заняла «Самара-Арена», третье — стадион «Нижний Новгород».
 
Стадион «Волгорад-Арена» построили к ЧМ-2018 в России. Он был введен в эксплуатацию 
8 марта 2019, 08:14
Самарский стадион попал в финал премии «Лучшая арена 2018 года»

Самарский стадион попал в финал премии «Лучшая арена 2018 года»

Стали известны стадионы, вышедшие в финал премии «Лучшая арена 2018 года». В шорт-лист попал и комплекс «Самара Арена». Помимо него за звание лучшего поборются еще три российских стадиона: в Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Конкуренцию им составят арены в Китае, Венгрии, 

26 февраля 2019, 04:09
На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице 

24 декабря 2018, 07:33
Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку

Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку

3 ноября в Самаре начнет работать новая сельскохозяйственная ярмарка. Ее разместят в «Агропарке» на территории стадиона «Самара Арена». Покупателей там будут ждать ежедневно с 8:00 до 19:00.

Напомним, «Агропарк» у стадиона заработал в сентябре. Там может храниться до 12 тысяч тонн 

2 ноября 2018, 11:40
Стали известны результаты тендера по кладбищам Самары

Стали известны результаты тендера по кладбищам Самары

В Самаре благоустройством кладбищ займется муниципальное предприятие «Жиллидер», говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявлял другой МУП – «Спецкомбинат ритуальных услуг». Цена контракта - 6 миллионов рублей. Согласно техзданию, подрядчик обязуется следить за чистотой на 19 

30 мая 2018, 01:44
226 тысяч рублей на грамоты и благодарности потратят в Самарской области

226 тысяч рублей на грамоты и благодарности потратят в Самарской области

В Самарской области потратят 226 тысяч рублей на поставку почетных грамот и благодарностей губернатора. Соответствующий тендер разместило областное казенное учреждение ''Служба эксплуатации зданий и сооружений''. Всего нужно изготовить 2700 бланков. Из них по 1 тысяче благодарностей и почетных грамот, 700 

16 мая 2018, 09:01
За зимнее содержание семи дорожных объектов Самары заплатят 630 млн рублей

За зимнее содержание семи дорожных объектов Самары заплатят 630 млн рублей

В Самаре потратят 630 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Речь идет о семи объектах: Московское шоссе, Волжское шоссе, Красноглинское шоссе, Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Кировский мост. Согласно техзаданию, подрядчику 

29 декабря 2017, 02:42
В Самаре 12 млн рублей потратят на охрану театра оперы и балета

В Самаре 12 млн рублей потратят на охрану театра оперы и балета

На охрану Самарского академического театра оперы и балета собираются потратить почти 12 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об организации 6 постов охраны - из них 4 должны работать в круглосуточном режиме, 2 по 12 часов, 

11 декабря 2017, 10:00
Телебашня в Самаре засветится за 7 млн рублей

Телебашня в Самаре засветится за 7 млн рублей

Телебашня в Самаре получит  более 4 тысяч 600 светодиодных ламп, указано в сообщении на портале госзакупок. Светильники разместят по всей высоте конструкции, а она более 190 метров. Участки гирлянды будут менять свой цвет, превращаясь во флаг РФ, световые часы и 

3 ноября 2017, 04:13
Росгвардия потратит более полумиллиона рублей на хрустальные погоны

Росгвардия потратит более полумиллиона рублей на хрустальные погоны

Росгвардия собирается приобрести 104 пары сувенирных хрустальных погон на сумму свыше полумиллиона рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок.
Как сообщается, речь идет о двух парах погон «генерал-полковник», 22 парах погон «генерал-лейтенант» и 80 парах погон «генерал-майор». Каждый сувенирный экземпляр 

27 сентября 2017, 05:13
Богадельню приведут в порядок за 8 миллионов рублей

Богадельню приведут в порядок за 8 миллионов рублей

Здание бывшей Соколковской богадельни с домовой церковью святых апостолов Иакова и Иоанна капитально отремонтируют за счет федерального бюджета. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
В доме на пересечении улиц Мичурина и Чкалова, который является объектом культурного наследия, сейчас располагается «Управление 

4 сентября 2017, 04:27
Желающих одолжить Фонду капремонта не нашлось

Желающих одолжить Фонду капремонта не нашлось

"Фонд капитального ремонта" не смог взять кредит в 1 миллиард 800 миллионов рублей. На тендер, объявленный организацией, не было подано ни одной заявки. Такие данные содержатся на портале госзакупок.
Напомним, фонд собирался открыть невозобновляемую кредитную линию для того, чтобы провести 

21 июня 2017, 05:04
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