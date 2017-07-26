Самарские чиновники продолжают бороться с незаконными рекламными конструкциями. Ранее этот бизнес считался одним из самых прибыльных, поскольку его никто не контролировал.
Рекламные щиты устанавливались хаотично - определить, кому они принадлежат и кто именно от них получает прибыль, было не так-то просто. Порядок в этой сфере начали наводить два года назад. С тех пор число стендов сократилось незначительно. Сейчас их около трехсот. В Самаре более 40 частных земельных участков, на которых незаконно установлены рекламные конструкции. Незаконных щитов по городу около 300. Уже заключено 4 новых муниципальных контракта на демонтаж незаконной рекламы. В ближайшее время 40 конструкций демонтируют и увезут на муниципальную базу. За две недели подрядчик по договору с администрацией города должен убрать 80 нелегальных билбордов. Большая часть из них расположена в Промышленном, Советском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском районах.
Дмитрий Рязанов, сотрудник комитета по наружной рекламе администрации г.о.Самара:
- Это единственный подрядчик, который начал демонтаж бетонных оснований. Это очень важный момент в нашем деле. Потому что на анкерную группу, бетонное основание, крепится само железо, а мы насколько знаем, незаконная конструкция шаткая сам по себе. Мы сделали акцент на тех конструкциях, которые стоят рядом с тротуарами, пешеходными зонами, проезжей частью, чтоб безопасность была прежде всего для людей.
На базе эти конструкции будут храниться в течение месяца. Если за это время не появится их собственник, их отправят на металлолом. На практике случаев, когда нарушитель приезжал за своим щитом, не было, ведь за незаконную установку билборда штраф на юрлицо - 500 тысяч рублей. По обращению главы Самары Олега Фурсова с предыдущим недобросовестным подрядчиком, который утилизацией пренебрегал и даже, возможно, продавал щиты третьим лицам, сейчас разбирается полиция.
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