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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на 

11 июля 2017, 03:42
Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно

Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно

О курьезном случае поведал департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Сотрудники ведомства проверили места размещения рекламных конструкций, где ранее были демонтированы незаконные щиты форматом 3х6 метров. И каково же было удивление чиновников, когда на площадках, на которых буквально 2 
8 июля 2017, 04:25
Сколько заработали самарские банки в мае?

Сколько заработали самарские банки в мае?

Самарские банки отчитались о результатах работы в мае. Самый большой объем вкладов у "АктивКапитал Банка" - 22 миллиарда рублей. На второй строчке "Газбанк", здесь на счетах граждан около 19 миллиардов 900 миллионов рублей, на третьей строчке, "Кошелев-Банк"  с показателем 17 

20 июня 2017, 03:19
АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался от выплаты дивидендов за 2016 год. Такая информация содержится в аудиторском заключении, которое подготовлено к годовому собранию акционеров компании. Дивидендов не будет как по обыкновенным, так и по привилегированным ценным бумагам. Связано это с тем, что ПАО не 

19 июня 2017, 05:01
Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Российским банкам придется направить до 15 процентов от своей прибыли на обеспечение информбезопасности. Об этом говорится в новом ГОСТе, разработанном Центробанком. Документ вступит в силу в 2019 году. Всего кредитным организациям потребуется внедрить более 400 мер защиты. Они должны обезопасить 

15 июня 2017, 12:59
В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

В России может появиться специальный налоговый режим для богатых

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для состоятельных граждан и частных инвесторов. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного при российском президенте по защите прав предпринимателей.
По словам автора инициативы, целесообразно появление особого налогового режима, 

24 мая 2017, 05:28
Прибыль компании

Прибыль компании "Тольяттиазот" упала в 3 раза

По сравнению с январем-мартом 2016-го. Такие данные содержатся в отчетности компании за первый квартал текущего года. Вместо 2 миллиардов 269 миллионов доход составил 766 миллионов рублей. Выручка сократилась с 14.5 миллиардов до 9 миллиардов 130 миллионов рублей.
Стоит отметить, что 

17 мая 2017, 03:04
Сколько можно экономить на онлайн-кассах?

Сколько можно экономить на онлайн-кассах?

"ТЕРРА" продолжает следить за скандалом, связанным с принятием закона о переводе бизнеса на онлайн-кассы. Напомним, уже с 1 июля предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую 

21 апреля 2017, 07:45
В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В Самарской области аппараты установили не более 10% коммерсантов.
Напомним, с 1 июля текущего года предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую службу. В Самарской области 

18 апреля 2017, 04:41
«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов

«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов

Поставлена точка в споре двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы» за право владеть 15 рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре областной центр размещения рекламы снес как незаконные  15 конструкций, 

5 апреля 2017, 04:22
В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» не поделило с самарским областным Центром размещения рекламы щиты вдоль автотрасс. Казенное учреждение в арбитражном суде требует заставить региональное бюджетное учреждение восстановить 14 демонтированных рекламных конструкций, расположенных на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе 

2 марта 2017, 03:37
Российский бизнес на пороге онлайн-революции

Российский бизнес на пороге онлайн-революции

До середины 2017 года коммерсанты, работающие в системе вмененного налогообложения, должны приобрести и подключить оборудование, которое будет напрямую передавать информацию о каждой операции в налоговые органы. 1 июля 2017 года предприниматели должны перевести кассы в режим онлайн. Работать без такого 

23 декабря 2016, 05:27
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