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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» сражались за победу с московским «Динамо». Хозяева поля смогли выиграть со счетом 1:0. Единственный гол команда забила на 51-й минуте. Георгий Зотов обыграл на правом фланге Константина Рауша и сделал 
6 октября 2018, 05:21
В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов 
6 октября 2018, 10:25
В блогах:

В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
В блогах. Минтруд:

В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"

Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще 
6 октября 2018, 04:29
В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь 
6 октября 2018, 04:20
В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что 
5 октября 2018, 12:23
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах 
25 сентября 2018, 03:32
В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена". 

18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира 

21 июня 2018, 04:17
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

В Самаре после сообщений жителей о запахе горелого пластика были взяты пробы воздуха. Появились результаты анализа. Напомним, самарцы жаловались на едкий запах гари в соцсетях 18 и 19 апреля. Предположительно, причиной его распространения мог стать пожар на мусорной свалке в 
19 апреля 2018, 04:56
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