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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
23 мая 2019, 12:33
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
В России хотят повысить предел страхования вкладов

В России хотят повысить предел страхования вкладов

Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на 

20 мая 2019, 02:02
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
Законы, которые упростят жизнь сотрудников в Самаре

Законы, которые упростят жизнь сотрудников в Самаре

Жители Самары не знают, что работник имеет не только обязанности, но и права. Например, сотрудник может отказаться работать при задержке зарплаты, взять отпуск на свадьбу, не выйти на работу, если в офисе нет воды. Об этих и других правах работников 
15 апреля 2019, 04:07
Каждый 10-й самарец считает, что живет бедно

Каждый 10-й самарец считает, что живет бедно

В четверг, 11 апреля, на заседании комитета Самарской губернской думы по строительству были озвучены новые данные о доходах населения. 79,1% жителей региона, по их мнению, имеют доход ниже среднего уровня. По словам уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой, такие данные 
11 апреля 2019, 11:23
Каждый четвертый самарец чувствует угрозу увольнения

Каждый четвертый самарец чувствует угрозу увольнения

26% участников опроса, который проводился среди жителей областной столицы, рассказали, что сейчас у них на работе есть угроза увольнения. Однако, по информации службы исследований HeadHunter, жители ПФО на текущем рабочем месте чувствуют себя немного уверенней других. Спокойнее всего к ситуации 
25 марта 2019, 04:57
Сколько в России получают учителя?

Сколько в России получают учителя?

Сколько получают учителя? Этот вопрос поднимается очень часто. Эксперты агентства РИА Рейтинг составили сводную таблицу по всем регионам России. Оценка произведена на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, занятых 
24 марта 2019, 04:27
В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают 
13 марта 2019, 07:57
15 фактов о работе и зарплате в Самаре

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.



1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта 
12 марта 2019, 12:27
До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.

Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – 
1 марта 2019, 01:35
В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самарской области топ-менеджерам в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей. С начала 2018-го года количество предложений для управленцев в регионе выросло на 27 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные содержатся в отчете портала HeadHunter, специально 
16 октября 2018, 10:48
Прогноз: Россию ждет дефицит аналитиков и творческих работников

Прогноз: Россию ждет дефицит аналитиков и творческих работников

К 2025 году Российская Федерация столкнется с дефицитом специалистов в области аналитики, а также представителей творческих профессий. Недостаток таких кадров к этому сроку может достигнуть порядка десяти миллионов человек.
Таковы результаты недавнего исследования специалиств The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia 

27 октября 2017, 11:28
Жители Самарской области стали активнее искать работу

Жители Самарской области стали активнее искать работу

Как сообщает HeadHunter, всего с начала года на рынок труда в регионе вышло более 23 тысяч соискателей. По отношению к началу прошлого года рост базы кандидатов составил 12%. Самыми активными в первые месяцы нового года стали представители сфер "Искусство, развлечения, масс-медиа", 

16 февраля 2017, 04:41
Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%

Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%

Сейчас на учёте в службе занятости значатся около 25,2 тысячи человек.
В июне 2015-го их число не превышало 19 тысяч. Данные приводит Самарастат. В организациях региона сейчас работают 812 тысяч человек (без учёта субъектов малого предпринимательства). Из них 26% заняты 

27 июня 2016, 02:39
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