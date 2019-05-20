Законы, которые упростят жизнь сотрудников в Самаре Жители Самары не знают, что работник имеет не только обязанности, но и права. Например, сотрудник может отказаться работать при задержке зарплаты, взять отпуск на свадьбу, не выйти на работу, если в офисе нет воды. Об этих и других правах работников …