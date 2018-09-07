Фестиваль КВН «Голосящий КиВиН» и юмористическое шоу «Юрмалина» больше не будут проводиться на традиционной площадке в Юрмале в Латвии. Организаторы мероприятий отказались в этом году бронировать концертный зал Дзинтари.

Напомним, накануне стало известно о переезде из Юрмалы в Сочи конкурса молодых …