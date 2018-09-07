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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

РФС разрешил «Крыльям Советов» зарегистрировать Йоана Молло

РФС разрешил «Крыльям Советов» зарегистрировать Йоана Молло

Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков разрешил самарским «Крыльям Советов» заявить французского полузащитника Йоана Молло вне регистрационного периода, чтобы он мог участвовать в чемпионате России и других соревнованиях. Напомним, что в четверг, 6 сентября, самарский клуб заявил, что подписал 
7 сентября 2018, 08:51
Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после  медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38 
6 сентября 2018, 11:00
В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица». 
 
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге 
6 сентября 2018, 10:38
ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….

«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются 
6 сентября 2018, 10:05
Команда «СОК» из Самары стала абсолютным чемпионом КВН

Команда «СОК» из Самары стала абсолютным чемпионом КВН

Самарская команда КВН «Сок» стала абсолютным чемпионом международного союза КВН. Об этом сообщил руководитель общественного молодежного движения «Самарский КВН», чемпион высшей Лиги КВН Сергей Ларионов. Юмористы сумели перешутить своих коллег — КВН Каzахи, на съемках передачи «КВН. Встреча выпускников» в 
27 августа 2018, 08:49
В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление 
24 декабря 2017, 02:29
Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".

В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:

«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в 

31 июля 2017, 03:50
Врачи открыли, какие женщины живут дольше

Врачи открыли, какие женщины живут дольше

Норвежские ученые утверждают, что женщины с чувством юмора живут дольше тех, у кого оно отсутствует. Свои выводы специалисты сделали по итогам 20-летних исследований.
По наблюдениям ученых, веселые представительницы прекрасного пола на 73% реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, 

25 октября 2016, 05:24
В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области

В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области

В региональной столице прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области. В нем приняли участие команды из Белоруссии, Казахстана, а также из городов России. Самару представили "Волжане СамГТУ".
В искрометности шуток на сцене "МТЛ Арены" соревновались 5 команд. 

20 сентября 2016, 04:16
Умер Сергей Муратов

Умер Сергей Муратов

В Москве на 84-м году жизни ушел из жизни известный журналист и кинокритик Сергей Муратов. Профессор МГУ, автор более 15 книг, учебных пособий и программ по проблемам телевидения, медиаобразования. Он написал свыше 400 публикаций для теоретических сборников, российских и зарубежных научных 

9 февраля 2015, 07:02
Еще два известных фестиваля уехали из Юрмалы

Еще два известных фестиваля уехали из Юрмалы

Фестиваль КВН «Голосящий КиВиН» и юмористическое шоу «Юрмалина» больше не будут проводиться на традиционной площадке в Юрмале в Латвии. Организаторы мероприятий отказались  в этом году бронировать концертный зал Дзинтари.

Напомним,  накануне стало известно о переезде из Юрмалы в Сочи конкурса молодых 

14 января 2015, 09:55
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