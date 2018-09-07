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РФС разрешил «Крыльям Советов» зарегистрировать Йоана Молло
Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков разрешил самарским «Крыльям Советов» заявить французского полузащитника Йоана Молло вне регистрационного периода, чтобы он мог участвовать в чемпионате России и других соревнованиях. Напомним, что в четверг, 6 сентября, самарский клуб заявил, что подписал …
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7 сентября 2018, 08:51
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Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»
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6 сентября 2018, 11:00
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В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»
На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица».
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге …
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6 сентября 2018, 10:38
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ЗАГ: У нас была Великая эпоха…
Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….
«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются …
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6 сентября 2018, 10:05
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Команда «СОК» из Самары стала абсолютным чемпионом КВН
Самарская команда КВН «Сок» стала абсолютным чемпионом международного союза КВН. Об этом сообщил руководитель общественного молодежного движения «Самарский КВН», чемпион высшей Лиги КВН Сергей Ларионов. Юмористы сумели перешутить своих коллег — КВН Каzахи, на съемках передачи «КВН. Встреча выпускников» в …
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27 августа 2018, 08:49
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В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд
В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление …
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24 декабря 2017, 02:29
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Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады
Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".
В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:
«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в …
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31 июля 2017, 03:50
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Врачи открыли, какие женщины живут дольше
Норвежские ученые утверждают, что женщины с чувством юмора живут дольше тех, у кого оно отсутствует. Свои выводы специалисты сделали по итогам 20-летних исследований.
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25 октября 2016, 05:24
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В Самаре прошел международный турнир по КВН - Кубок губернатора Самарской области
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20 сентября 2016, 04:16
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Умер Сергей Муратов
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9 февраля 2015, 07:02
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Еще два известных фестиваля уехали из Юрмалы
Фестиваль КВН «Голосящий КиВиН» и юмористическое шоу «Юрмалина» больше не будут проводиться на традиционной площадке в Юрмале в Латвии. Организаторы мероприятий отказались в этом году бронировать концертный зал Дзинтари.
Напомним, накануне стало известно о переезде из Юрмалы в Сочи конкурса молодых …
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14 января 2015, 09:55