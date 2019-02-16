|
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
|
16 февраля 2019, 09:28
|
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
|
15 февраля 2019, 02:23
|
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
|
15 февраля 2019, 01:42
|
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
|
15 февраля 2019, 01:02
|
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
|
15 февраля 2019, 12:51
|
Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
|
15 февраля 2019, 07:49
|
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
|
14 февраля 2019, 01:57
|
15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ
|
14 февраля 2019, 10:47
|
Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома
|
14 февраля 2019, 10:03
Мы Вам перезвоним!