Президент России Владимир Путин дал указание проверить соблюдение прав отдельных категорий граждан в Самарской области. Соответствующее распоряжение Контрольному управлению содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, опубликованном на сайте кремля. Напомним, мероприятие прошло 15 июня. Тогда глава государства сам зачитал вопрос о том, что губернатор Самарской области лишает федеральных ветеранов пособий, выразил недоумение по поводу того, что это вообще возможно, и пообещал разобраться.
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