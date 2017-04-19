Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.
У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено в институте частной собственности.
Не согласились специалисты и с тем, как власти собираются прекращать права владения помещением у несогласных на переселение. Чиновники описывают процесс изъятия квартир как «технический», что снижает уровень конституционных гарантий.
Законопроект должны рассмотреть в Госдуме 20 апреля.
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Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город
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18 апреля 2017, 05:46
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В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг
Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - …
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17 апреля 2017, 05:43
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В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру
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3 апреля 2017, 01:43
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В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов
Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря
До конца этого года в Самаре должны снести многоквартирный дом, расположенный по адресу: Вилоновская, 4. Он находится возле Иверского монастыря. Информация о предстоящем сносе двухэтажного здания опубликована на портале госзокупок. Согласно конкурсной документации на эти цели из городского бюджета выделят …
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5 октября 2016, 12:12
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Тольяттинцы собирают подписи против сноса музейного комплекса «Наследие»
В интернете стартовал сбор подписей с требованием защитить тольяттинский музейный комплекс «Наследие» от сноса и разграбления. Музей посвящён памяти города Ставрополя-на-Волге, утраченного в 1950-е годы в связи со строительством ГЭС. Главная реликвия хранилища - дом Стариковых, перенесённый из зоны затопления …
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7 июля 2016, 04:19
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В Самаре до 11 июля снесут все незаконные ларьки у «Шипки»
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28 июня 2016, 11:21
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В Самаре нужно снести 636 аварийных домов
Самарский гордепартамент управления имуществом опубликовал два списка многоквартирных домов, признанных аварийными. Первый документ, составленный по состоянию на 11 марта этого года, перечисляет адреса 636 домов города, подлежащих сносу. Во втором списке на ту же дату значится 81 дом, которые предстоит реконструировать. …
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26 апреля 2016, 02:13
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В Москве осталось снести 271 хрущевку
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9 июня 2014, 01:14