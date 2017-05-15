Инцидент произошел в субботу, 13 мая, около 13:00. Как пишет портал «КТВ Луч», в районе дома №20 по улице 2-я Гончарная 42-летний автомобилист наехал на ногу 30-летней девушке.
Мужчина решил сдать назад. Однако он не убедился в безопасности данного маневра и не заметил прохожую, стоявшую с левой стороны автомобиля. В результате колесо иномарки переехало девушке ногу.
После инцидента пострадавшая смогла самостоятельно добраться до ЦГБ Сызрани с жалобой на боли, медики диагностировали у нее ушиб левой стопы.
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