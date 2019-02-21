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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.

По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового 

14 февраля 2019, 10:13
Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, 

20 июня 2018, 03:35
Уничтожение «санкционки»: Ликвидацию оплатят владельцы запрещенных продуктов

Уничтожение «санкционки»: Ликвидацию оплатят владельцы запрещенных продуктов

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в настоящее время анализирует предложение, согласно которому оплачивать уничтожение так называемой санкционной пищевой продукции будут ее владельцы.
По сведениям "Известий", в протоколе встречи за подписью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова идет речь 

15 сентября 2017, 08:20
СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо

СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо

ВМС Соединенных Штатов и Министерство энергетики собираются возвести в Айдахо объект для хранения отработанного ядерного топлива с военных кораблей и субмарин. Стоимость масштабного проекта составит $1,6 млрд. Об этом информирует Associated Press.
Новый объект возведут на территории общей площадью 2,3 

4 октября 2016, 10:30
В Самарской области уничтожили колбасу из Узбекистана

В Самарской области уничтожили колбасу из Узбекистана

Более двух килограммов колбасы домашнего изготовления изъяли в аэропорту Курумоч. Продукцию вез гражданин, прибывший в Самару рейсом из Узбекистана. Документов, подтверждающих качество и безопасность колбасы, пассажир сотрудникам отдела ветеринарного надзора не предоставил.

Добавим, ранее в Курумоче задержали около двух 
22 декабря 2015, 04:01
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