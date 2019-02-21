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«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет
В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.
По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового …
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14 февраля 2019, 10:13
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Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области
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20 июня 2018, 03:35
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Уничтожение «санкционки»: Ликвидацию оплатят владельцы запрещенных продуктов
Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в настоящее время анализирует предложение, согласно которому оплачивать уничтожение так называемой санкционной пищевой продукции будут ее владельцы.
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15 сентября 2017, 08:20
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СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо
ВМС Соединенных Штатов и Министерство энергетики собираются возвести в Айдахо объект для хранения отработанного ядерного топлива с военных кораблей и субмарин. Стоимость масштабного проекта составит $1,6 млрд. Об этом информирует Associated Press.
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4 октября 2016, 10:30
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В Самарской области уничтожили колбасу из Узбекистана
Более двух килограммов колбасы домашнего изготовления изъяли в аэропорту Курумоч. Продукцию вез гражданин, прибывший в Самару рейсом из Узбекистана. Документов, подтверждающих качество и безопасность колбасы, пассажир сотрудникам отдела ветеринарного надзора не предоставил.
Добавим, ранее в Курумоче задержали около двух …
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22 декабря 2015, 04:01
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