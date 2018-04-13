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Материалы по теме:

Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

В ночь на четверг в Самаре ожидаются осадки, возможен снег. Такой прогноз показывают различные агрегаторы погодных данных. В темное время суток столбик термометра опустится ниже 0, но ненадолго - буквально до утра. По прогнозам синоптиков, после этого с каждым днем 

11 апреля 2018, 04:56
Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

В Самаре у местного «оракула» ЧМ-2018 родилась козочка. Радостной новостью и фотографиями поделился 
11 апреля 2018, 02:42
Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне  обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт 

11 апреля 2018, 11:16
В блогах: Самарский Арбат осыпается...

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

Блогер Александр Жоголев поведал, что "самарский Арбат" потихоньку осыпается... "Коллега по работе прогулялся с ребёнком по Ленинградской и в офис пришёл немного в "приподнятом" настроении от шока... Ребёнка чудом не прибило каменной глыбой, упавшей с балкона дома № 78 по Молодогвардейской 

10 апреля 2018, 06:42
Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

В Самаре на новогодние каникулы, которые в этот раз продлятся с 30 декабря по 8 января, запланировано более 2 тысяч праздничных мероприятий. Основные гулянья развернутся на площади имени Куйбышева. Там будут выступать музыкальные коллективы, а в саму новогоднюю ночь прогремит 
29 декабря 2017, 04:35
В Сызрани все антикафе выставили на продажу

В Сызрани все антикафе выставили на продажу

Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».

Антикафе «Comix-Zone» находится в центре 
9 февраля 2017, 11:26
Сергей Шнуров выбрал победителя конкурса на лучшую афишу «Ленинграда»

Сергей Шнуров выбрал победителя конкурса на лучшую афишу «Ленинграда»

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров определился с выбором победителя объявленного им конкурса на создание афиши к 20-летию эпатажной группы. Как отмечают российские информагентства, им стал пользователь соцсети "Инстаграм" с ником @maksimshangin.
Изображение планируется использовать для рекламы юбилейного тура «Ленинграда». 

12 октября 2016, 05:05
Всю неделю на

Всю неделю на "ТЕРРА - РЕН ТВ" - сериал "Три мушкетера"!

Новая экранизация культового романа "Три мушкетера" - это неожиданные сюжетные линии и захватывающие интриги, которые предстоит распутывать отважным героям. Историческая эпоха в сериале воссоздана почти документально, хотя персонажи на удивление 
6 июля 2015, 05:33
Самара: афиша выходного дня

Самара: афиша выходного дня

Еще с 16 октября в ЦРК "Художественный" на ул. Куйбышева, 105, самарцы могут посетить международный фестиваль новых фильмов о музыке Beat Weekend. 18 октября в программе просмотр картины Blur: no distance Left to run, начало в 17:00, а в 19:00 

17 октября 2014, 07:01
21 сентября в Струковском парке Самары пройдёт ярмарка танцев

21 сентября в Струковском парке Самары пройдёт ярмарка танцев

В ближайшее воскресенье, 21 сентября, в самарском Струковском парке пройдёт ярмарка танцев. В необычном мероприятии примут участие самые известные танцевальные школы города. Гости ярмарки получат возможность познакомиться с популярными направлениями от молодёжных до танцев для взрослой аудитории, выбрать для себя 

17 сентября 2014, 10:06
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