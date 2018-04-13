Мы подготовили обзор самых интересных киноновинок, спектаклей, концертов и выставок, которые стоит посетить в предстоящий уикэнд. Кинопремьеры недели«Тихое место»
12 апреля в Самаре стартовал прокат триллера «Тихое место». Фильм рассказывает о семье из американской глубинке. Супруги и из дети живут в обычном, на первый взгляд, доме. Однако их соседями стали монстры, которые нападают на людей, издающих любой шум. Поэтому семье пришлось разработать систему жестов, чтобы общаться без единого звука. Также им приходится контролировать каждое свое движение во время ходьбы по дому. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», ЦРК «Художественный», «Каро 8 Московский».«Рэмпэйдж»
Также, в четверг на большие экраны вышел фантастический блокбастер «Рэмпэйдж» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Фильм посвящен истории приматолога Дэвиса Окойи, который избегает человеческого общества, предпочитая дружить с самцом гориллы, которого он воспитывал с самого детства. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Вскоре обнаруживается существование и других подобных хищников, которые начинают стирать с лица Земли города Северной Америки. Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, ведь ему нужно не только предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти друга.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», «Каро 8 Московский».«Мама навсегда»
13 апреля начнется показ российкой драмы «Мама навсегда». Это киноальманах, в который вошли короткометражные фильмы, поднимающие важные для каждого из нас темы — семьи, любви, счастья.Где посмотреть: «Каро 8 Московский».«Зачетный препод»
Фильм «Зачетный препод» - для любителей комедий. Классному руководителю Зэку Мюллеру достался класс с самыми трудными подростками в Германии. Не проходит и дня, чтобы эти молодые оболтусы не выкинули очередной номер. Если бы не криминальное прошлое Зэка, ему бы ни за что с ними не управиться.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара».«Славные пташки»
Для детей 12 апреля стартовал показ мультфильма «Славные пташки». Он посвящен приключениям птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Они знакомятся, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает Гайрона провести его в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «КиноМост — Космопорт», «КиноМост — МегаСити», «Ambar Cinema», «КиноВертикаль», «Мягкий Кинотеатр», ЦРК «Художественный», «Каро 8 Московский».«Большой злой Лис и другие сказки»
«Большой злой Лис и другие сказки» - еще одна анимационная премьера в Самаре. Это сборник динамичных новелл, включающий в себя три истории о жизни нелепых и забавных обитателей одного сельского края.Где посмотреть: «Пять звезд — Самара», «Киномакс — Самара», «Каро 8 Московский».Гастроли
Дана Соколова
Выступление Даны Соколовой будет интересно любителям хип-хопа. Она приезжает в город в поддержку дебютного альбома «Мыслепад». Концертная программа — это своего род откровенный разговор, в котором Дана приглашает зрителя в путешествие по своему внутреннему миру. Группа верит, что у музыки есть миссия. Поэтому в своем творчестве она призывает бороться за то, во что веришь, не бояться чужих взглядов и не смотреть с осуждением на других.Дата и место: 13 апреля, КРЦ «Звезда». Начало в 19:00.Песни старой России
В Концертном зале филармонии пройдет литературно-музыкальный концерт «Песни старой России». В нем прозвучат композиции, написанные в первой половине прошлого столетия. Для зрителей выступят: солист и ведущий актёр Государственного академического Малого театра Пётр Абрамов и квартет «Московская балалайка.Дата и место: 13 апреля, самарская филармоня. Начало концерта в 18:30.Виктория Хорошавина
Для любителей регионального творчества с концертом выступит Виктория Хорошавина. Это известная самарская певица, профессиональный педагог и руководитель вокальной школы продюсерского центра ShowTime.Дата и место: 13 апреля, клуб «Shamrock». Начало концерта в 19:30Abbath
Всех неравнодушных к рок-музыке приглашают на концерт группы Abbath. Как и всегда, музыканты привезут с собой скоростные композиции на стыке black и thrash metal’a, не лишенные доли скандинавского колорита. На концерте прозвучат творения из репертуара Immortal, треки из арсенала проекта «I» и абсолютно новые боевики с дебютного альбома Abbath.Дата и место: 14 апреля, КРЦ «Звезда». Начало в 20:00.Транссибирский арт-фестиваль
На сцене Самарской филармонии Академический симфонический оркестр под руководством Михаила Щербакова и скрипач с мировым именем Вадим Репин дадут эксклюзивный концерт. Для зрителей прозвучат увертюра к опере «Розамунда» и Симфония № 8 «Неоконченная» си минор Франца Шуберта. Во втором отделении музыканты отыграют Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Петра Чайковского.Дата и место: 14 апреля, Самарская филармония. Начало в 19:00.Homie
Белорусский хип-хоп исполнитель с необычным псевдонимом Homie приедет в Самару 14 апреля. Он уже привлек себе достаточно большое внимание. Достигается это за счет уникального стиля, находящегося на границе двух музыкальных направлений — рэпа и лирики.Дата и место: 14 апреля, клуб «Метелица-С». Начало в 20:00.Мальбэк и Сюзанна
Растущая популярность коллектива Мальбэк не оставила равнодушными даже самых заядлых критиков. Вместе с завораживающей Сюзанной группа Мальбэк исполнит свои главные хиты, а также песни с нового альбома «Плакса».Дата и место: 15 апреля, КРЦ «Звезда». Начало в 19:00.Театр
Побег из Шоушенка
14 и 15 апреля в самарском театре драмы зрителей ждут на спектакле «Побег из Шоушенка», поставленном режиссером Вячеславом Гвозковым. Это первая в России театральная адаптация произведения Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Книга стала невероятно популярной после ее экранизации Фрэнком Даррабонтом. «Побег из Шоушенка» — постановка, в которой масштаб сценического решения гармонично сочетается с глубиной философских суждений и социальной остротой. Особое очарование ему придает стилизация под Голливуд 1940-60-х годов — поразительно качественная, чистая и достоверная.Дата и место: 14 и15 апреля, Самарский театр драмы имени М. Горького. Начало в 19:00.Первая любовь
В центре постановки находится гимназист Сашка зачитывается повестью Тургенева и мечтает в кого-нибудь влюбиться. Судьба предоставляет ему эту возможность, но в очень драматических обстоятельствах. В центре спектакля — семья, где живут с утра до ночи хлопочущая по хозяйству мама, гордящаяся своим ученым сыном-гимназистом, и два эксцентричных, сумасшедших деда.Дата и место: 14 и15 апреля, театр «Камерная сцена». Начало в 18:00Знаток женского сердца
Порадует зрителей театр «Город». «Знаток женского сердца» - это спектакль о том, как интимные чувства мужчин и женщин опошляются по их же вине. Комедия создана по мотивам рассказов Михаила Зощенко «Аристократка», «Горькая доля» и Аркадия Аверченко «Мужчины», «Жена», «Фат», «Знаток женского сердца».Дата и место: 15 апреля, театр «Город». Начало в 18:00Роддом
Этот спектакль является победителем театральной премии зрительских симпатий «Браво» в номинации «Любимый спектакль». На всероссийском фестивале «Русская комедия» постановка взяла три главных приза («Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль»). Обаяние и новизна пьесы в том, что, кроме молодых мам и пап, в ней живут и действуют еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую хорошую жизнь.Дата и место: 15 апреля, театр «Самарская площадь». Начало в 13:00 и 18:00Выставки
«Оружие Победы»
13 апреля в 15:00 в областной библиотеке заработает выставка, посвященная победе в Великой Отечественной войне. Там будут представлены документы, показывающие развитие отечественной бронетанковой техники и авиации, артиллерии и стрелкового оружия. В списке экспонатов книги, описания, альбомы чертежей и плакаты, изданные в годы ВОВ. Также, часть экспозиции посвятят работе оборонных предприятий в Куйбышеве.Место: Самарская областная универсальная научная библиотекаПрогулка по берегам морей северных»
10 апреля в Доме журналиста на улице открылась выставка фотографа Владимира Привалова. Экспозиция носит название «Прогулка по берегам морей северных». В выставочном зале представлено около 30 фотографий, выполненных на берегах Норвежских фьордов и островов, а также на берегу Большого Соловецкого острова с 2009 по 2016 годы. В своих работах фотограф постарался передать все увиденное и прочувствованное на этих берегах.Место: самарский Дом журналиста.
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