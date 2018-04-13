Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники? В Самаре на новогодние каникулы, которые в этот раз продлятся с 30 декабря по 8 января, запланировано более 2 тысяч праздничных мероприятий. Основные гулянья развернутся на площади имени Куйбышева. Там будут выступать музыкальные коллективы, а в саму новогоднюю ночь прогремит …