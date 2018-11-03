В Самаре отпразднуют день рождения Петра Алабина 16 сентября 2013 года исполняется 189 лет со дня рождения Петра Владимировича Алабина – выдающегося государственного и общественного деятеля, Почетного гражданина городов Вятки и Софии (Болгария), основателя самарского музея, гласного Самарской городской думы, главы города Самары.