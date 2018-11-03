В соцсетях сообщили о якобы варварском вскрытии могилы Петра Алабина - русского государственного и общественного деятеля, военного писателя, статского советника, почётного гражданина Самара, самарского городского головы с 1884 по 1891 годы.
«Вскрыта могила Алабина, ради берегоукрепления. И из любопытства? Безумие!», - цитирует очевидцев «Комсомольская правда в Самаре»
Самарские архитекторы и градозащитники, пока не берутся комментировать известие, аргументируя, что сначала нужно все увидеть своими глазами.
"Надо понять, что там за берегоукрепление. Возможно, речь идет об укреплении склона, так как монастырь, где находится могила, построен террасами", - предположил известный самарский градозащитник, архитектурный обозреватель и блогер Армен Арутюнов.
По словам архитектора Сергея Зубова (пишет "Другой город")
, «судя по всему, в Иверском монастыре укрепляли склон. Вместо того, чтобы встать на защиту склепа, в агентстве «Наследие» решили его вскрыть. Я не понимаю, зачем это сделали. Там же стоит крест, есть место захоронения и памятник. Ясно видно, что копать здесь не стоит. Но больше мне непонятно, почему организация, которая должна сохранять культурное наследие города, пытается его разрушить.»
Могила Петра Алабина находится на территории Иверского женского монастыря на Волжском проспекте.