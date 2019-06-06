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77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»
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6 июня 2019, 05:10
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Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»
В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что …
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6 июня 2019, 04:42
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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
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5 июня 2019, 01:53
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Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных
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5 июня 2019, 01:35
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше
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3 июня 2019, 12:26
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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В блогах: Самарские хрюши...
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12 апреля 2019, 05:40
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Самарцам запретили купаться в гигантской луже на улице Победы
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9 апреля 2019, 05:11
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Страсти по мусору. Смогут ли договориться участники рынка обращения с твердыми коммунальными отходами?
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3 апреля 2019, 07:49
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Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах
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12 сентября 2018, 04:57
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