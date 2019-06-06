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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Например, за номер в трехзвездочном отеле в «Алуште» придется заплатить 6 тысяч рублей 
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

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В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

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- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
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В блогах: Самарские хрюши...

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12 сентября 2018, 04:57
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