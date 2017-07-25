По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Самаре приблизится к 30 градусам по Цельсию уже в ближайшие дни. В среду, 26 июля, в дневное время, ожидается повышение до +28 градусов, передает Приволжское УГМС.
Согласно прогнозу, опубликованному на портале Gismeteo, в субботу и воскресенье столбик термометра даже может превысить 30-градусную отметку. Однако по данным Гидрометцентра, в последний день недели возможен дождь.
Напомним, в первой половине лета 2017 года на территории Самарской области выпало рекордное количество осадков, из-за чего паводок затянулся до второй половины июля. Теперь холодный фронт ушел. «22-26 июля в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - предупреждают синоптики.
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