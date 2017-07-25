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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В сети появились фтографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш, выкорчевали деревья.
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Хотя пляжей 
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Жара близко: на юге Самарской области прогнозируют до +32 градусов

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5 июля 2017, 10:02
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