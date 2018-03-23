10
49
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

В Самарской области все региональные министры пройдут курс краеведения. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Накануне в Самарском академическом театре оперы и балета глава региона участвовал в награждении 
23 марта 2018, 10:39
Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре во вторник, 20 марта, в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя» приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк 

20 марта 2018, 06:25
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару

Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару

В Самару с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым осмотрела самую большую школу России в Южном Городе, передает корреспондент ТРК "ТЕРРА".

«В школе на 1500 мест - пять спортивных 

20 марта 2018, 03:00
«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом 
1 марта 2018, 04:20
Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре

Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре

58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования подозревают в получении крупной взятки.
1 марта 2018, 02:11
На бывшего директора самарской «Почты России» Артура Игрушкина завели уголовное дело

На бывшего директора самарской «Почты России» Артура Игрушкина завели уголовное дело

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против бывшего руководителя самарского управления «Почты России» Артура Игрушкина. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. 8 декабря в квартире Игрушкина прошел обыск, в результате которого были изъяты документы. Эти бумаги могут стать дополнительными уликами в 
8 февраля 2018, 05:48
Почта России будет доставлять самарцам посылки на новых «Фордах»

Почта России будет доставлять самарцам посылки на новых «Фордах»

Почта России передала в свой самарский филиал 69 новых машин. В автопарк УФПС Самарской области пришли фургоны «Форд Транзит», «Лада Ларгус» и «ГАЗ 3010 GA». По данным организации, срок службы фургонов будет дольше, благодаря применению современных технологий и высокому качеству 

18 января 2018, 11:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх