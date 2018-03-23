В Самару прибыл с рабочим визитом директор «Почты России» Николай Подгузов. Он встретился с главой региона Дмитрием Азаровым.
В четверг, 22 марта, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и директор «Почты России» Николай Подгузов обсудили основные направления развития почтовой связи в области. Особое внимание уделили перспективным проектам и дальнейшей работе по модернизации отрасли. Ведется работа по подготовке специалистов и сокращению оттока кадров. За последние два года при поддержке правительства области отремонтированы 118 отделений связи и 66 оборудованы под людей с инвалидностью. В 2018 году в Самарской области планируют отремонтировать 91 отделение "Почты России".
«Мы восстановим субсидирование ремонтов. Сейчас на эти цели нужно порядка 16 миллионов рублей. Эти средства мы изыщем уже в текущем году», - сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
В прошлом году после капитального ремонта начали работу ОПС нового формата. Для сокращения очередей на местах на ОПС установлено 60 систем электронной очереди и 59 видеокамер. Николай Подгузов рассказал о планах по внедрению новых форматов услуг и развитию курьерской доставке в макрорегионе, который включает Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую области, Башкирию и Татарстан.
«Мы планируем внедрять в регионах новые форматы услуг. К примеру, на территории Самарской области будем продвигать наш розничный формат, развивать участки курьерской доставки», - сказал Николай Подгузов.
Дмитрий Азаров рассказал, что во время визита в Самару Владимира Путина, президент РФ и глава региона обсуждали включение Самарской области в систему международных транспортных коридоров. В частности, речь шла об участии региона в проекте Шелкового пути, объединяющего Европу и Азию. Дмитрий Азаров предложил "Почте России" рассмотреть возможности сотрудничества по развитию логистической инфраструткуры.
Николай Подгузов отметил, что для почты это направление очень актуально. «Планируем в ближайшие два-три года серьезное обновление нашей логистической инфраструктуры. Планируется организовать трехуровневые логистические центры с современным форматом предоставления услуг. Благодаря этому мы сможем выйти на доставку по крупным городам на следующий день либо через день», - отметил директор «Почты России».
|
Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области
|
23 марта 2018, 10:39
|
Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре
|
20 марта 2018, 06:25
|
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
|
20 марта 2018, 05:37
|
Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару
|
20 марта 2018, 03:00
|
«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала
Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом …
|
1 марта 2018, 04:20
|
Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре
|
1 марта 2018, 02:11
|
На бывшего директора самарской «Почты России» Артура Игрушкина завели уголовное дело
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против бывшего руководителя самарского управления «Почты России» Артура Игрушкина. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. 8 декабря в квартире Игрушкина прошел обыск, в результате которого были изъяты документы. Эти бумаги могут стать дополнительными уликами в …
|
8 февраля 2018, 05:48
|
Почта России будет доставлять самарцам посылки на новых «Фордах»
|
18 января 2018, 11:59