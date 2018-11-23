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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники
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23 ноября 2018, 02:42
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В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году
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23 ноября 2018, 01:31
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса
В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем …
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19 ноября 2018, 03:02
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В Самаре реорганизуют департамент финансов и экономического развития
Мэрия Самары реорганизует департамент финансов и экономического развития. К нему присоединят горуправление организации торгов. Новое подразделение будет называться департаментом финансов администрации Самары. Причиной изменений называется оптимизация системы отраслевых органов мэрии областного центра. В штат департамента войдут 158 сотрудников. Организации предстоит …
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13 ноября 2018, 08:33
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Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары
Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть …
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30 октября 2018, 03:43
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В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина
В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, …
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4 октября 2018, 10:12
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Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов
Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
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11 декабря 2017, 01:08
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От розетки: В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей
Кабмин дал поручение Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору в течение месяца разработать предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации электрозарядных станций.
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25 августа 2017, 09:11
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Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю
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24 августа 2015, 11:34
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Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту
Специалисты Стэнфордского университета решили проблему зарядки гаджетов. Они создали аккумулятор, способный зарядить смартфон за минуту. При этом он обладает и другими достоинствами – сохранением на длительное время энергии и невысокой ценой.
Устройство создано на основе алюминия, также в батарее находится …
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7 апреля 2015, 08:20