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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

В пятницу днем, 23 ноября, на трассе «Самара - Волгоград» в Волжском районе произошла автокатастрофа. На 30 километре трассы водитель пассажирской маршрутки «Некст» не справился с управлением и скатился в правый кювет, где микроавтобус опрокинулся. В момент ДТП в автобусе 
23 ноября 2018, 02:53
В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

За прошлые сутки на улицах областной столицы снег убирали 282 единицы спецтехники и 370 дорожных рабочих. Работы ведутся в две смены, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Для обработки улиц использовали 427 тонн реагентов. По данным на 
23 ноября 2018, 02:42
В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

Планируется, что очередь в детские сады в Самарской области, в том числе и в ясельные группы для малышей до трех лет, будет ликвидирована к 2022 году. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора СО. В следующем году в регионе 
23 ноября 2018, 01:31
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем 
19 ноября 2018, 03:02
В Самаре реорганизуют департамент финансов и экономического развития

В Самаре реорганизуют департамент финансов и экономического развития

Мэрия Самары реорганизует департамент финансов и экономического развития. К нему присоединят горуправление организации торгов. Новое подразделение будет называться департаментом финансов администрации Самары. Причиной изменений называется оптимизация системы отраслевых органов мэрии областного центра. В штат департамента войдут 158 сотрудников. Организации предстоит 
13 ноября 2018, 08:33
Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть 

30 октября 2018, 03:43
В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, 
4 октября 2018, 10:12
Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
Как рассказывают «Известия», инновационный предмет гардероба станет аккумулировать энергию от движений рук в особом блоке. С этой целью в одежду встроят соответствующее микрооборудование.
На 

11 декабря 2017, 01:08
От розетки: В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

От розетки: В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

Кабмин дал поручение Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору в течение месяца разработать предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации электрозарядных станций.
Новые нормы должны содержать характеристики зарядок, требования к их обозначению, особенности расчета, а также критерии их минимального количества для 

25 августа 2017, 09:11
Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю

Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю

Британские ученые знают, как решить проблему, с которой периодически сталкиваются поклонники «яблочных» гаджетов. Они разработали аккумулятор для iPhone 6, который держит зарядку почти неделю.

Отметим, сейчас при активном использовании телефонов ее не хватает даже на сутки. Небольшое по размеру 
24 августа 2015, 11:34
Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту

Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту

Специалисты Стэнфордского университета решили проблему зарядки гаджетов. Они создали аккумулятор, способный зарядить смартфон за минуту. При этом он обладает и другими достоинствами – сохранением на длительное время энергии и невысокой ценой.
Устройство создано на основе алюминия, также в батарее находится 
7 апреля 2015, 08:20
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