Публичное акционерное общество Куйбышевазот в качестве дивидендов выплатит по итогам 2016 года по одному рублю на каждую акцию дополнительно. Такое решение принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 28 апреля. В нем приняли участие бенефициары, под контролем которых находится более 86% ценных бумаг предприятия. Промежуточные выплаты по итогам работы за полгода и за девять месяцев уже составили два рубля на акцию. Таким образом, в виде дивидендов флагман химической промышленности региона выплатит 716 миллионов 416 тысяч рублей.
На собрании утверждены годовые отчеты - в том числе, о финансовых результатах и распределении прибыли, одобрены перспективные сделки. Утвержден состав Совета директоров Куйбышевазота, в который вошли 14 человек. На должность председателя руководящего органа компании вновь избран Виктор Герасименко.
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