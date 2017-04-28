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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Сызранский завод «Тяжмаш» собирается направить почти 700 млн рублей на дивиденды, говорится в сообщении на портале раскрытия информации. Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров проголосовать 10 мая за такое решение. За работу предприятия в 2016 году владельцам привилегированных акций предлагается 

12 апреля 2017, 04:17
Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году

Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году

Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. 

27 марта 2017, 04:37
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и 
13 марта 2017, 12:16
В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

Пожар на тольяттинском химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, на заводе загорелась установка по производству циклогенсанона - бесцветной маслянистой жидкости с запахом ацетона и мяты.

Произошедшее не представляло угрозы 
12 марта 2017, 04:42
КуАЗ займет 9 млрд рублей на инвестпроекты

КуАЗ займет 9 млрд рублей на инвестпроекты

ОАО "Куйбышевазот" займет у Cбербанка 9 миллиардов рублей. Как говорится в официальном сообщении компании, речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии сроком на 10 лет. Проценты  за пользование средствами плавающие и будут рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России плюс 

25 июля 2016, 03:29
Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Собрание акционеров ОАО "Тольяттиазот" все-таки состоялось, об этом говорится в официальном сообщении.
Напомним, оно срывалось несколько раз, в результате чего компания долго не могла подвести результаты не только прошлого, но и 2014 года. В итоге держатели ценных бумаг решили не 

16 июня 2016, 02:48

"Тяжмаш" не будет выплачивать дивиденды

Совет директоров сызранского АО "Тяжмаш" рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привелигированным акциям по итогам работы за 9 месяцев текущего года. Такое решение должны утвердить держатели ценных бумаг на внеочередном собрании.
Результаты деятельности за 3-й квартал пока не опубликованы. 
27 октября 2015, 12:44
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