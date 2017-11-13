Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске



«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал



Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в … Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в