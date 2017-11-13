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Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске
Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.
«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.
Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в …
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9 ноября 2017, 03:40
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В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины
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8 ноября 2017, 12:57
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У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross
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1 ноября 2017, 01:06
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Поставщиков АвтоВАЗа поддержат
Врио губернатора Дмитрий Азаров посетил конференцию поставщиков комплектующих для автомобилей тольяттинского автоконцерна. В ней также приняли участие заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. На мероприятии обсудили увеличение доли отечественных запчастей в автомобилях, а также необходимую …
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1 ноября 2017, 12:41
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Автоконцернам придумали награду за локализацию производства
Минпромторг России намерен стимулировать автоконцерны увеличивать локализацию производства. Наградой за это станет допуск к программам господдержки автопрома. В настоящее время ведомство совместно с экспертами отрасли разрабатывает набор минимально необходимых технологических операций для признания выпущенными в России ключевых автомобильных узлов - …
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27 октября 2017, 08:02
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В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" снова жалуются на плохие условия труда
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" снова жалуются на плохие условия труда в цехах завода. "В общем, произошла беда такая с моим братом, - пишет автор. - Он работает на сварке буржуйской линии Б0. Поставили на другую операцию, и вытяжка там …
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27 октября 2017, 09:52
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АвтоВАЗ объявил о старте продаж новых версий Lada Vesta
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25 октября 2017, 11:45
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Обновлен топ самых популярных в России автомоделей
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10 июля 2017, 08:04
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Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны
На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - …
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4 июля 2017, 04:51
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Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует, что АвтоВАЗ отзывает в РФ 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, проданных с 3 сентября 2015 года. Причиной тому - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки, сообщают отечественные СМИ.
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22 марта 2017, 09:30
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АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina
Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.
Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной …
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21 марта 2017, 03:32