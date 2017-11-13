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Материалы по теме:

Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.

«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.

Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в 
9 ноября 2017, 03:40
В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

14-летний школьник и его 19-летний «друг» стали подозреваемыми в кражах двух автомобилей. Оба преступления были совершены в Самаре за одну ночь. Старший юноша – житель Самарской области, ранее был судим за автоугон, сообщили в полиции.
8 ноября 2017, 12:57
У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross

У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross

Обе новинки, продажи которых стартовали 25 октября, были реализованы в первую же неделю. Причем во всех комплектациях, в салонах остались только демонстрационные образцы. В настоящее время срок очереди на машину доходит до полутора месяцев, пишут "Ведомости". Универсал Vesta и его 

1 ноября 2017, 01:06
Поставщиков АвтоВАЗа поддержат

Поставщиков АвтоВАЗа поддержат

Врио губернатора Дмитрий Азаров посетил конференцию поставщиков комплектующих для автомобилей тольяттинского автоконцерна. В ней также приняли участие заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. На мероприятии обсудили увеличение доли отечественных запчастей в автомобилях, а также необходимую 

1 ноября 2017, 12:41
Автоконцернам придумали награду за локализацию производства

Автоконцернам придумали награду за локализацию производства

Минпромторг России намерен стимулировать автоконцерны увеличивать локализацию производства. Наградой за это станет допуск к программам господдержки автопрома. В настоящее время ведомство совместно с экспертами отрасли разрабатывает набор минимально необходимых технологических операций для признания выпущенными в России ключевых автомобильных узлов - 

27 октября 2017, 08:02
В паблике

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" снова жалуются на плохие условия труда

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" снова жалуются на плохие условия труда в цехах завода. "В общем, произошла беда такая с моим братом, - пишет автор. - Он работает на сварке буржуйской линии Б0. Поставили на другую операцию, и вытяжка там 
27 октября 2017, 09:52
АвтоВАЗ объявил о старте продаж новых версий Lada Vesta

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новых версий Lada Vesta

C 25 октября в России стартовали продажи новинок компании АвтоВАЗ - Lada Vesta SW и SW Cross. Покупателям предложат 24 варианта комплектаций. Стоимость – от 639,9 тысячи рублей за SW «Комфорт» с двигателем 1,6 литра на 106 лошадиных сил и 

25 октября 2017, 11:45
Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Эксперты назвали тройку самых продаваемых автомобилей в России за июнь текущего года. Первая строчка рейтинга досталась Lada Granta, за прошедший месяц было реализовано 8 с половиной тысяч экземпляров. «Серебро» - у KIA Rio, модель приобрели чуть больше 8 тысяч автолюбителя. 

10 июля 2017, 08:04
Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует, что АвтоВАЗ отзывает в РФ 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, проданных с 3 сентября 2015 года. Причиной тому - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки, сообщают отечественные СМИ.

22 марта 2017, 09:30
АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.

Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной 
21 марта 2017, 03:32
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