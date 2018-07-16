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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке

Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке

В первой половине 2018 года продажи моделей тольяттинского автогиганта выросли на 21%, что является лучшим показателем за четыре года. Всего за полгода было продано 169 884 легковых и коммерческих автомобиля LADA. Рыночная доля машин LADA в этом сегменте составляет не 

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Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

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АвтоВАЗ получил почти 16 млрд рублей убытка

АвтоВАЗ получил почти 16 млрд рублей убытка

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30 октября 2015, 04:05
Иностранные компании планируют открыть два завода в Самарской области

Иностранные компании планируют открыть два завода в Самарской области

На заключительном в 2013 году заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Тольятти» 26 ноября были рассмотрены заявки двух новых потенциальных резидентов. В их числе – проект строительства завода по производству шарниров равных угловых скоростей для автомобильной промышленности России. Учредителем выступает 

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Правительство собирается аннулировать

Правительство собирается аннулировать "спящие" соглашения о производстве автомобилей в режиме промсборки

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27 февраля 2013, 11:16
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