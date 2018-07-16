Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке В первой половине 2018 года продажи моделей тольяттинского автогиганта выросли на 21%, что является лучшим показателем за четыре года. Всего за полгода было продано 169 884 легковых и коммерческих автомобиля LADA. Рыночная доля машин LADA в этом сегменте составляет не …