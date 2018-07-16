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В блогах: Не верьте троюродным племянникам, что "Веста" плохая машина
Любопытный опрос провели в другом паблике "ВК" - "Рабочие АвтоВАЗа". "Очень интересно, что сами сотрудники ВАЗа думают про "Весту"? Купили бы её себе? Как её долговечность и надёжность узлов/агрегатов?" - спрашивает автор. Ответы вазовцев противоречивы:
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12 июля 2018, 11:40
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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке
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5 июля 2018, 04:09
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Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти
Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.
Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту …
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5 июля 2018, 11:40
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АвтоВАЗ получил почти 16 млрд рублей убытка
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30 октября 2015, 04:05
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Иностранные компании планируют открыть два завода в Самарской области
На заключительном в 2013 году заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Тольятти» 26 ноября были рассмотрены заявки двух новых потенциальных резидентов. В их числе – проект строительства завода по производству шарниров равных угловых скоростей для автомобильной промышленности России. Учредителем выступает …
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27 ноября 2013, 03:09
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Правительство собирается аннулировать "спящие" соглашения о производстве автомобилей в режиме промсборки
Ранее это планировалось сделать до конца прошлого года, сообщают "Ведомости".
До конца 2013 года минэкономразвития предложит расторгнуть соглашения о промышленной сборке (дают льготы на ввоз комплектующих), к реализации которых инвесторы не приступали, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. Ранее власти обещали аннулировать их …
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27 февраля 2013, 11:16