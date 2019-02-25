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В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
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25 февраля 2019, 11:08
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива
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20 февраля 2019, 11:26
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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Тольяттинская хоккейная «Лада» разгромила клуб «СКА-Нева»
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11 февраля 2019, 11:13
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«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку
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3 февраля 2019, 04:29
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Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева
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29 декабря 2018, 05:24
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ХК «Лада» одержал пятую победу подряд
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.
В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода …
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29 ноября 2018, 10:50
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На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч
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27 ноября 2018, 09:38
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Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду
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26 ноября 2018, 09:30
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Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов
Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.
Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. …
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30 мая 2018, 09:55
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Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»
Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут …
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29 мая 2018, 09:49
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С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию
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8 мая 2018, 08:36
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Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ
Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.
Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт …
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25 апреля 2018, 08:28
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В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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16 октября 2017, 03:17
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«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»
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25 сентября 2017, 07:50
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В красноярской тайге нашли выбитую в скалах гигантскую звездную карту
Огромную «звездную карту» обнаружили в Красноярском крае. Открытие сделал специалист из Тагила Валентин Дегтярев.
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23 августа 2017, 11:19
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Бассейн или вагон: На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия
На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия, о которой рассказали мировые информагентства. В городе Тайбэй метрополитен запустил вагоны с оформлением салона под спортивные площадки. Дизайнерские поезда представили в честь Всемирных университетских игр, которые пройдут здесь с 19 по 30 августа.
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17 июля 2017, 05:17
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Рекорд России по объятиям установили в Красноярске
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22 мая 2017, 11:05
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Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август
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12 мая 2017, 02:09
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Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%
Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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18 апреля 2017, 02:24
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В Красноярске стартует проект по подготовке будущих космонавтов
В Красноярском крае стартует проект по подготовке будущих космонавтов "Космическая одиссея". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального минпрома.
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5 декабря 2016, 11:13
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В Красноярском крае женщина попыталась убить сразу двух своих сыновей
В Красноярске заведено уголовное дело на подозреваемую в покушении на убийство. Жертвой местной жительницы должны были стать двое ее маленьких сыновей.
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24 июня 2016, 09:39
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Под Красноярском в пещере обнаружены неизвестные науке антибиотики
В пещере Большая Орешная, которая находится в Красноярском крае, найден уникальный антибиотик, который ранее был науке неизвестен. Как поясняют исследователи, из вод подземного озера получилось вывести десять штаммов бактерий под названием "лунное молоко". Они способны продуцировать около 120 соединений, 100 …
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29 марта 2016, 03:55
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Форвард «Крыльев Советов»: «Посвящаем победу Алану Чочиеву»
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10 ноября 2014, 10:57
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«Крылья Советов» обыграли «Енисей» и вышли на первое место ФНЛ
«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Произошло это по итогам 14-го тура, в рамках которого самарцы сыграли в Красноярске против «Енисея». Матч состоялся в субботу, 11 октября.
В Сибирь «Крылья» прилетели без игроков национальных сборных Словакии, Белоруссии и Македонии, …
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13 октября 2014, 10:05
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Болельщики смогут бесплатно пройти на матч "Красные Крылья" - "Енисей"
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2 мая 2014, 06:20
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«Красные Крылья» обыграли на выезде «Енисей» и повели в серии плей-офф
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1 мая 2014, 06:52
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Тольяттинская хоккейная "Лада" в домашнем матче обыграла команду "Сокол"
20 февраля «Лада» провела очередной поединок чемпионата ВХЛ. Соперником тольяттинцев стал коллектив из Красноярска. На 4-й минуте счет открыл нападающий автозаводцев Сергей Огородников, сообщает официальный сайт ХК «Лада». Увеличил разрыв в счете Дмитрий Фахрутдинов, получивший пас от Евгения Гасникова – …
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21 февраля 2014, 11:07
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В Самарской области пройдет открытие межвузовской Универсиады
24 января состоятся зимние игры «Навстречу Олимпиаде-2014». Сборные вузов примут участие в эстафете, состоящей из 12 этапов. Также пройдет открытие межвузовской областной студенческой Универсиады. 12 команд поборются за звание лучшей в керлинге, хоккее, биатлоне, скелетоне, бобслее, сноуборде, шорт-треке и фигурном …
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22 января 2014, 03:03
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На этапе III всероссийской зимней Универсиады-2014 выступят 13 самарских лыжников
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21 января 2014, 02:53
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