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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива

Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива

На официальном сайте компании говорится, что в наличии есть только 8 автомобилей обновленной версии.

Приобрести машину можно по акции за 615 тысяч рублей вместо 680.

За эти деньги покупателю предлагают цвета «Айсберг», «Жидкое серебро», «Кварц» и «Млечный путь», 
20 февраля 2019, 11:26
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
Тольяттинская хоккейная «Лада» разгромила клуб «СКА-Нева»

Тольяттинская хоккейная «Лада» разгромила клуб «СКА-Нева»

10 февраля в рамках очередного тура чемпионата ВХЛ тольяттинский хоккейный клуб «Лада» встречался с лидером турнирной таблицы, «СКА-Нева». Игра проходила в Автограде.

Автозаводцы смогли одержать уверенную победу в матче. Первый период прошел без забитых шайб. Но на 24-й минуте Николай Владимиров 

11 февраля 2019, 11:13
«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку

«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку

Абсурдное ДТП произошло на Дыбенко, не доезжая Советской Армии со стороны Запорожской. Лада «оседлала» иномарку – просто заехала на нее. По всей видимости, водитель вазовской легковушки не справился с управлением, машину понесло и она подпрыгнула на снежном сугробе, как на трамплине. 
3 февраля 2019, 04:29
Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

В субботу, 29 декабря, на площади Куйбышева стартовала открытая тренировка команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС. В ней участвуют хоккеисты основного и молодежного состава. Напомним, что на площади работают два обновленных катка — один для массового катания, а второй 
29 декабря 2018, 05:24
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч

На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч

Руководство хоккейного клуба ЦСК ВВС объявило о том, что «Русская классика ВХЛ» могла бы пройти в Самаре. Как заявил генеральный директор ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко, отличным местом для игры может стать площадь Куйбышева. Здесь, по его мнению, могла бы пройти 
27 ноября 2018, 09:38
Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

В воскресенье, 25 ноября, тольяттинская «Лада» принимала на своем льду «Саров». Матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги завершился в пользу хозяев со счетом 3:2.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, а голевых моментов конкуренты не создали. В самом 
26 ноября 2018, 09:30
Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.

Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. 

30 мая 2018, 09:55
Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут 

29 мая 2018, 09:49
С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию

С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию

25 мая вступит в силу указ президента России о регистрации туристов, которые будут отдыхать в Сочи. Особый порядок будет работать до 25 июля. Это нововведение связано с обеспечением безопасности во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. 
8 мая 2018, 08:36
Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.

Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт 

25 апреля 2018, 08:28
В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На открытии, которое состоялось накануне, собрались около 30 тысяч молодых людей из более чем 180 стран. Это лучшие представители студенчества, достигшие успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
В 

16 октября 2017, 03:17
«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»

«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»

В воскресенье, 24 сентября, футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли на выезде в Красноярске. В матче 15-го тура первенства ФНЛ волжане встретились с «Енисеем».

На 38-й минуте матча самарцам забили гол. Счет остался неизменным до конца встречи. Таким образом, самарская команда потерпела 

25 сентября 2017, 07:50
В красноярской тайге нашли выбитую в скалах гигантскую звездную карту

В красноярской тайге нашли выбитую в скалах гигантскую звездную карту

Огромную «звездную карту» обнаружили в Красноярском крае. Открытие сделал специалист из Тагила Валентин Дегтярев.
При детальном изучении снимка со спутника он на карте края обнаружил весьма странные симметричные изображения. Как поясняет исследователь, это звезды, соединенные линиями протяженностью не менее полутора 

23 августа 2017, 11:19
Бассейн или вагон: На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия

Бассейн или вагон: На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия

На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия, о которой рассказали мировые информагентства. В городе Тайбэй метрополитен запустил вагоны с оформлением салона под спортивные площадки. Дизайнерские поезда представили в честь Всемирных университетских игр, которые пройдут здесь с 19 по 30 августа.
Соцсети 

17 июля 2017, 05:17
Рекорд России по объятиям установили в Красноярске

Рекорд России по объятиям установили в Красноярске

438 человек одновременно обняли друг друга в честь старта набора волонтеров на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года. Своеобразный российский рекорд был установлен в воскресенье в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.
Все участники акции заранее зарегистрировались на сайте, а в назначенное 

22 мая 2017, 11:05
Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

По сведениям Ростуризма, в Сочи забронированы почти все отели на июль и август. По мнению экспертов, летний сезон в этом регионе может составить достойную конкуренцию путешествиям на зарубежные курорты.
По статистике, в сочинских отелях номера забронированы на 90%. При этом 

12 мая 2017, 02:09
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам представителей туроператоров, в марте ряд аналитиков предсказывал большее повышение стоимости размещения в гостиницах российского курорта. В частности, 

18 апреля 2017, 02:24
В Красноярске стартует проект по подготовке будущих космонавтов

В Красноярске стартует проект по подготовке будущих космонавтов

В Красноярском крае стартует проект по подготовке будущих космонавтов "Космическая одиссея". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального минпрома.
По данным ведомства, в программе будут занятия по теории полета, конструкции корабля, а также по истории космонавтики. Кроме 

5 декабря 2016, 11:13
В Красноярском крае женщина попыталась убить сразу двух своих сыновей

В Красноярском крае женщина попыталась убить сразу двух своих сыновей

В Красноярске заведено уголовное дело на подозреваемую в покушении на убийство. Жертвой местной жительницы должны были стать двое ее маленьких сыновей.
Это случилось вчера, 23 июня. Гражданка, будучи в нетрезвом состоянии, позвонила работодателю своего бывшего гражданского мужа и поделилась намерением 

24 июня 2016, 09:39
Под Красноярском в пещере обнаружены неизвестные науке антибиотики

Под Красноярском в пещере обнаружены неизвестные науке антибиотики

В пещере Большая Орешная, которая находится в Красноярском крае, найден уникальный антибиотик, который ранее был науке неизвестен. Как поясняют исследователи, из вод подземного озера получилось вывести десять штаммов бактерий под названием "лунное молоко". Они способны продуцировать около 120 соединений, 100 
29 марта 2016, 03:55
Форвард «Крыльев Советов»: «Посвящаем победу Алану Чочиеву»

Форвард «Крыльев Советов»: «Посвящаем победу Алану Чочиеву»

Самарцы 8 ноября в 18-м туре ФНЛ принимали на своем поле принципиального соперника – саратовский «Сокол».
С первых секунд «Крылья» полетели вперед и несколько раз простили саратовцев. Дважды в течение одной атаки мяч проверял на прочность каркас ворот. А затем 

10 ноября 2014, 10:57
«Крылья Советов» обыграли «Енисей» и вышли на первое место ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Енисей» и вышли на первое место ФНЛ

«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Произошло это по итогам 14-го тура, в рамках которого самарцы сыграли в Красноярске против «Енисея». Матч состоялся в субботу, 11 октября.

В Сибирь «Крылья» прилетели без игроков национальных сборных Словакии, Белоруссии и Македонии, 

13 октября 2014, 10:05
Болельщики смогут бесплатно пройти на матч

Болельщики смогут бесплатно пройти на матч "Красные Крылья" - "Енисей"

В Самаре 4 мая состоится игра «Красных Крыльев» с «Енисеем», вход на которую для болельщиков будет бесплатным, как уже сообщалось ранее.
Начало встречи - в 13:00. Если потребуется, второй матч состоится 5 мая в 19:00, вход на него также будет 

2 мая 2014, 06:20
«Красные Крылья» обыграли на выезде «Енисей» и повели в серии плей-офф

«Красные Крылья» обыграли на выезде «Енисей» и повели в серии плей-офф

1 мая самарский коллектив провел первую игру серии 1/8 финала плей-офф. Соперниками «Красных Крыльев» стал краснодарский «Енисей».
Выездной матч самарская команда держала под контролем. Уже по ходу первой четверти «Крылья» вели «+7».
Героями второй четверти стал Филип Виденов и Деметрис 

1 мая 2014, 06:52
Тольяттинская хоккейная

Тольяттинская хоккейная "Лада" в домашнем матче обыграла команду "Сокол"

20 февраля «Лада» провела очередной поединок чемпионата ВХЛ. Соперником тольяттинцев стал коллектив из Красноярска. На 4-й минуте счет открыл нападающий автозаводцев Сергей Огородников, сообщает официальный сайт ХК «Лада». Увеличил разрыв в счете Дмитрий Фахрутдинов, получивший пас от Евгения Гасникова – 

21 февраля 2014, 11:07
В Самарской области пройдет открытие межвузовской Универсиады

В Самарской области пройдет открытие межвузовской Универсиады

24 января состоятся зимние игры «Навстречу Олимпиаде-2014». Сборные вузов примут участие в эстафете, состоящей из 12 этапов. Также пройдет открытие межвузовской областной студенческой Универсиады. 12 команд поборются за звание лучшей в керлинге, хоккее, биатлоне, скелетоне, бобслее, сноуборде, шорт-треке и фигурном 

22 января 2014, 03:03
На этапе III всероссийской зимней Универсиады-2014 выступят 13 самарских лыжников

На этапе III всероссийской зимней Универсиады-2014 выступят 13 самарских лыжников

Самарскую область на втором этапе III всероссийской зимней Универсиады 2014 года по лыжным гонкам представит команда Самарского государственного технического университета. В составе команды 13 спортсменов. Тренер - Михаил Тюгаев.  
 
Соревнования пройдут в Уфе с 22 по 27 января. 

21 января 2014, 02:53
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