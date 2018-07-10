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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

В столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб человек

В столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб человек

Во вторник, 10 июля, в Самаре произошла авария со смертельным исходом. На улице Гагарина в районе дома №171 столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и «Лада Гранта». Как рассказали очевидцы в группе ДТП 163 Самара, иномарка ехала по Гагарина от 
10 июля 2018, 02:13
ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти

ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти

В понедельник, 9 июля, произошла дорожная авария на Обводном шоссе в Тольятти. На трассе перевернулся автомобиль ВАЗ-2111.

Легковушка отечественного производства опрокинулась прямо на крышу. На помощь людям, находившимся в салоне авто, пришли другие автомобилисты и пешеходы. Они вытащили заднее 
10 июля 2018, 09:28
Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти

Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти

В понедельник утром, 9 июля, в Тольятти случилась очередная авария с пострадавшими. На улице 70 лет Октября иномарка BMW X5 врезалась в стену трансформаторной будки. Как рассказали очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти», за рулем машины сидела женщина. По неизвестной 
9 июля 2018, 04:26
Два человека пострадали в ДТП с 4 иномарками в Сызрани

Два человека пострадали в ДТП с 4 иномарками в Сызрани

В воскресенье, 8 июля, произошла массовая авария в Сызрани. Неподалеку от кафе на улице Декабристов столкнулись четыре иномарки - Ford Mondeo, Chevrolet Lanos, Toyota Land Cruiser и Nissan Qashqai. По предварительной информации, различные травмы получили два человека - 68-летний водитель 
9 июля 2018, 12:57
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

Утром 3 июля под Тольятти произошло ДТП с участием двух легковушек. Около 7:30 водитель KIA выезжала с дачного массива на трассу «Тольятти-Ташелка». При этом, иномарка не пропустила вазовскую «шестерку», которая двигалась по дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии оба 
3 июля 2018, 11:38
Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

В Самаре запущены пробные дополнительные рейсы по автобусному маршруту №51 «Красная Глинка – станция метро «Кировская». По данным мэрии, сейчас на маршруте работают 13 автобусов, планируется выпуск 15 единиц подвижного состава, указано в сообщении. Пассажиров перевозят на автобусах двух классов 

29 июня 2018, 02:44
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Крупная авария со смертельным исходом произошла в Сызранском районе Самарской области 28 июня. Грузовик с казахстанскими номерами ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск» со стороны Сызрани. Между селами Троицкое и Надеждино машина на полном ходу влетела в фургон, перевозивший дорожных рабочих. Он, 
28 июня 2018, 02:25
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской 
21 июня 2018, 10:45
Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов 

18 июня 2018, 03:34
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