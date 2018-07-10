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В столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб человек
Во вторник, 10 июля, в Самаре произошла авария со смертельным исходом. На улице Гагарина в районе дома №171 столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и «Лада Гранта». Как рассказали очевидцы в группе ДТП 163 Самара, иномарка ехала по Гагарина от …
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10 июля 2018, 02:13
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ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти
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10 июля 2018, 09:28
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Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти
В понедельник утром, 9 июля, в Тольятти случилась очередная авария с пострадавшими. На улице 70 лет Октября иномарка BMW X5 врезалась в стену трансформаторной будки. Как рассказали очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти», за рулем машины сидела женщина. По неизвестной …
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9 июля 2018, 04:26
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Два человека пострадали в ДТП с 4 иномарками в Сызрани
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9 июля 2018, 12:57
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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
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3 июля 2018, 01:49
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KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти
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3 июля 2018, 11:38
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Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская
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29 июня 2018, 02:44
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Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью
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28 июня 2018, 02:25
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Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре
27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.
По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом …
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27 июня 2018, 12:37
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Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары
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25 июня 2018, 01:36
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Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской …
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21 июня 2018, 10:45
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Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре
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18 июня 2018, 03:34