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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн

В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн

В Самаре выставлены на продажу два гоночных спорткара Lada Revolution 2006 года выпуска. Объявления появились на одном из сайтов бесплатных объявлений. Один автомобиль - ярко-желтый, второй - красный. Оба кара имеют пробег примерно 1200 километров.
 
Как говорится в объявлении, 
6 января 2019, 11:26
«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 

24 декабря 2018, 04:03
«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В 
30 ноября 2018, 10:29
В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили

В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.

"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе 
1 октября 2018, 07:20
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