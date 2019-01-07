В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн В Самаре выставлены на продажу два гоночных спорткара Lada Revolution 2006 года выпуска. Объявления появились на одном из сайтов бесплатных объявлений. Один автомобиль - ярко-желтый, второй - красный. Оба кара имеют пробег примерно 1200 километров.



Как говорится в объявлении, …