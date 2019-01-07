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В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн
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6 января 2019, 11:26
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«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей
К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около …
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24 декабря 2018, 04:03
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«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт
«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В …
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30 ноября 2018, 10:29
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В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.
"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе …
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1 октября 2018, 07:20