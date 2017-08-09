АвтоВАЗ по итогам июля продал 26,5 тысячи моделей Lada. Это на 22 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Всего с начала года тольяттинский завод реализовал почти 167 тысяч Lada, что на 14 процентов превышает результат первых семи месяцев 2016-го. По данным «Ассоциации европейского бизнеса», Lada в июле заняла 20,4 процента российского рынка, улучшив прошлогоднее значение на полпроцента. В целом альянс «АвтоВАЗ-Рено-Ниссан» продал в июле 45,5 тысячи машин, что составило 35 процентов от общего объема рынка.
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