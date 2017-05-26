Там планировали отдохнуть 1394 ребенка. Министерство социально-демографической и семейной политики региона перераспределит школьников по другим базам отдыха. Это стало известно на заседании профильной межведомственной комиссии в правительстве региона. Всего этим летом в Самарской области в лагерях побывают более 25 тысяч детей. От 50 до 70% стоимости путевок в зависимости от типа оздоровительного учреждения оплачивает бюджет, остальное - родители. В абсолютных цифрах - от 3 700 до 9,5 тысяч рублей. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, отдохнут бесплатно. Заезды в лагеря начинаются 1 июня. В Туапсе отправят 550 малышей. Всего на организацию летнего отдыха из областного бюджета направят 700 миллионов рублей.
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Депутат Красноярского района стал фигурантом уголовного дела
Речь идет о депутате Егоре Важове. Дело возбуждено следственным комитетом региона по статье «растрата». По версии следствия, в 2014-ом и 2015-ом годах некоммерческая организация, которую возглавляет народный избранник, получила бюджетные субсидии и заключила три фиктивных договора на общую сумму более …
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4 октября 2016, 07:14
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Коррупционный скандал в Красноярском районе: прокурор требует уволить главу поселка Волжский
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25 августа 2016, 11:25
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Под Самарой водитель сбил молодого парня и оставил место ДТП
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18 июля 2016, 05:36
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Губернатор провел рабочий день в Красноярском районе
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21 июня 2016, 06:07
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В блогах: заброшенный лагерь под Самарой
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28 августа 2015, 09:03
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Как ранее сообщала «ТЕРРА», в полицию 18 июня в 7:25 поступило сообщение о заминировании детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек».
Прибывшие на …
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19 июня 2014, 10:50