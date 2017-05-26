В блогах: заброшенный лагерь под Самарой … Блогер Евгений Синюков побывал в заброшенном пионерском лагере «Спутник», расположенном в лесном массиве у реки Кондурчи. Его строительство началось зимой 1942 года после эвакуации из Воронежа авиационного завода № 18 имени Ворошилова. Несмотря на тяжелое время, нехватку средств и