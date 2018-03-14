Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов В Новокуйбышевске осудили 37-летнюю местную жительницу. Ее обвиняли в фиктивной прописке мигрантов.



В декабре прошлого года фигурантка дела направила в госорганы бумаги, в которых говорилось о том, что она поселила у себя 13 человек из Узбекистана и Армении. Однако …