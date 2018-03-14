13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.
«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Помимо основной ледовой площадки в спорткомплексе располагаются залы с тренажерами и для занятия фитнесом. Вместимость центра составляет 720 мест, а пропускная способность - 100 человек в час. Заниматься там смогут не только спортсмены, но и все, кто захочет приобщиться к здоровому образу жизни.
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