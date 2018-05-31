В Самаре новый Ледовый дворец спорта решили сделать больше, чем планировалось ранее. Новый спортобъект планируют построить на месте старой снесенной арены на улице Молодогвардейской. Объявлены торги на корректировку проектной документации. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено выделение 121,5 миллиона рублей. Прием заявок завершится 20 июня. Победитель тендера, которого планируют определить 25 июня, должен будет скорректировать документ в течение 6 месяцев со дня подписания контракта. Главное требование – увеличение площади ледового дворца с 25,8 тысячи квадратных метров до 28,3 тысячи квадратных метров. В новом здании, помимо главной арены, должны быть предусмотрены специальные ледовые площадки: одна для керлинга, другая для тренировок хоккеистов и фигуристов.
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