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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

В Самаре в понедельник, 14 мая, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями сферы строительства региона и правоохранительных органов. Поводом стали вступающие в силу с 1 июля новые требования к застройщикам, они предполагают ряд профилактических мер по 

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Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

В Самаре на месте бывшего стадиона «Буревестник» захотели построить новые высотные дома. Владельцем площадки называют бизнесмена Алексея Шаповалова. По предварительным данным, здания будут высотой в 25 этажей. На площадке уже снесли оставшееся от бывшего стадиона здание, сообщают очевидцы.

«В 
26 апреля 2018, 10:49
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

25 апреля 2018, 12:01
В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

Новую ледовую арену на улице Молодогвардейской до ЧМ-2018 достроить не успеют. Во время мундиаля площадку, где раньше находился старый Дворец спорта ЦСК ВВС, обнесут забором. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, сносить старый спортобъект начали летом. К 

18 октября 2017, 10:43
«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре

«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре

Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал новую визуализацию Ледового дворца в Самаре, недавно опубликованную в СМИ. "Мои глаза! Как мне теперь это развидеть? Плоские колонны, нарезанный полосочками алюкобонд, тупиковые лестницы, непрозрачные матовые стекла... ослепительно, как в пустыне, яркий свет, но при 
20 июля 2017, 09:06
Как будет выглядеть новый ледовый дворец в Самаре?

Как будет выглядеть новый ледовый дворец в Самаре?

В сети появилась визуализация новой ледовой арены в Самаре, которую должны построить после того, как снесут старый дворец ЦСК ВВС. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчиком по результатам торгов стала фирма «Волгатрансстрой-9». За снос старого сооружения заплатят 75 миллионов рублей. 
18 июля 2017, 07:18
Снос старого ледового дворца в Самаре доверили подрядчику «Алабинской»

Снос старого ледового дворца в Самаре доверили подрядчику «Алабинской»

В Самаре выбрали подрядчика для сноса старого ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской. Победителем торгов за 75 млн рублей признана фирма «Волгатрансстрой-9», на контракт претендовали несколько компаний.

В списке задач, помимо разборки самого здания, значатся демонтаж чаши бассейна возле дворца, валка 

11 июля 2017, 04:21
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