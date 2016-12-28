В тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-Арена» появится система распознавания лиц. Попасть на спортивные соревнования можно будет только после «одобрения» спецсистемой «Визирь». Конкурс на ее монтаж объявил региональный центр спортивной подготовки "Арена". Цена контракта - почти 9 млн рублей.
Программа видеоидентификации физических лиц, используя имеющуюся в наличии базу нарушителей общественного порядка, сможет самостоятельно проверять посетителей спорткомплекса на законопослушность. Уровень ложного срабатывания "Визиря" - всего одна сотая процента. Внедрение системы повысит уровень безопасности объекта во время матчей, предотвратит имиджевые и экономические потери от противоправных действий фанатов, указывается в материалах конкурса.
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26 марта 2015, 12:50
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Тольяттинский дворец спорта «Лада-Арена» признан лучшим ледовым сооружением России
Тольяттинский дворец спорта «Лада-Арена» признан лучшим ледовым сооружением России в уходящем году. Почётный диплом и приз представители комплекса получили в Москве в ходе финальной церемонии ежегодной премии "Спортивные сооружения. Итоги года". Конкурс проводится под эгидой Министерства спорта Российской Федерации. Эксперты высоко …
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30 декабря 2014, 12:44
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В 2015 году построят ледовые дворцы в Сызрани и Новокуйбышевске
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21 ноября 2014, 11:05
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В Новокуйбышевске появится ледовый дворец
Рядом с озером Сакулино построят крытый каток с искусственным льдом. Это будет первый ледовый дворец в Новокуйбышевске. В среду, 20 августа, в основание строительства был заложен памятный камень.
Согласно проекту на трибунах предусмотрено 700 стационарных и 800 дополнительных мест. Работы обойдутся …
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21 августа 2014, 12:03
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Комиссия КХЛ оценила готовность тольяттинской «Лада-Арены» к проведению матчей
В Тольятти комиссия Континентальной хоккейной лиги проверила готовность «Лада-Арены» к проведению матчей чемпионата КХЛ. Напомним, спортсмены из Автограда стартуют в элите отечественного хоккея в сезоне 2014-2015, он начнется в сентябре. Гости удостоверились, что ледовый дворец построен в соответствии со всеми …
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6 июня 2014, 08:32
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Трещины на стене «Лада-Арены» в Тольятти появились из-за нарушения работы температурного шва
Эксперты назвали причину, по которой на стене «Лада-Арены» возникли трещины. Это связано с частичным нарушением работы температурного шва.
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31 января 2014, 06:14
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«Лада-Арену» в Тольятти проверит представитель Минспорта России
Ожидается, что сегодня, 31 января, в Тольятти прибудет представитель Министерства спорта России. Он должен проверить ледовый дворец «Лада-Арена» на соответствие статусу федерального спортивного объекта.
Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА», 29 января на стене спортивного объекта, введенного в эксплуатацию в 2013 году, …
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31 января 2014, 10:00