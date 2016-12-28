В 2015 году построят ледовые дворцы в Сызрани и Новокуйбышевске Ледовые дворцы в Сызрани и в Новокуйбышевске должны быть сданы в эксплуатацию в сентябре следующего года. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина с руководством управляющей компании «Электрощит» и ее структурных подразделений. Именно это предприятие …