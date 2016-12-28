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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Футбольные фанаты из Англии и Германии подрались после матча

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Китайцы готовы построить в Самарской области ледовый дворец за 83 млн рублей

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30 декабря 2014, 12:44
В 2015 году построят ледовые дворцы в Сызрани и Новокуйбышевске

В 2015 году построят ледовые дворцы в Сызрани и Новокуйбышевске

Ледовые дворцы в Сызрани и в Новокуйбышевске должны быть сданы в эксплуатацию в сентябре следующего года. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина с руководством управляющей компании «Электрощит» и ее структурных подразделений. Именно это предприятие 
21 ноября 2014, 11:05
В Новокуйбышевске появится ледовый дворец

В Новокуйбышевске появится ледовый дворец

Рядом с озером Сакулино построят крытый каток с искусственным льдом. Это будет первый ледовый дворец в Новокуйбышевске. В среду, 20 августа, в основание строительства был заложен памятный камень.

Согласно проекту на трибунах предусмотрено 700 стационарных и 800 дополнительных мест. Работы обойдутся 

21 августа 2014, 12:03
Комиссия КХЛ оценила готовность тольяттинской «Лада-Арены» к проведению матчей

Комиссия КХЛ оценила готовность тольяттинской «Лада-Арены» к проведению матчей

В Тольятти комиссия Континентальной хоккейной лиги проверила готовность «Лада-Арены» к проведению матчей чемпионата КХЛ. Напомним, спортсмены из Автограда стартуют в элите отечественного хоккея в сезоне 2014-2015, он начнется в сентябре. Гости удостоверились, что ледовый дворец построен в соответствии со всеми 

6 июня 2014, 08:32
Трещины на стене «Лада-Арены» в Тольятти появились из-за нарушения работы температурного шва

Трещины на стене «Лада-Арены» в Тольятти появились из-за нарушения работы температурного шва

Эксперты назвали причину, по которой на стене «Лада-Арены» возникли трещины. Это связано с частичным нарушением работы температурного шва.
 
Такой вывод сделали представители экспертной комиссии после предварительного осмотра конструкций спортивного объекта в Тольятти.
 
Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА», трещины 

31 января 2014, 06:14
«Лада-Арену» в Тольятти проверит представитель Минспорта России

«Лада-Арену» в Тольятти проверит представитель Минспорта России

Ожидается, что сегодня, 31 января, в Тольятти прибудет представитель Министерства спорта России. Он должен проверить ледовый дворец «Лада-Арена» на соответствие статусу федерального спортивного объекта.

Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА», 29 января на стене спортивного объекта, введенного в эксплуатацию в 2013 году, 

31 января 2014, 10:00
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