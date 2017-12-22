Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. В частности для переправы через Волгу к двум уже имеющимся приобретено новейшее судно на воздушной подушке «Нептун».
Переправа через Волгу фактически заблокирована уже четыре дня. Движению по реке мешают ледяные торосы. Отдельные смельчаки берутся перевозить людей, однако стоимость билета возрастает в 2-3 раза. Если обычно проезд на коммерческом судне на воздушной подушке стоит 100 рублей, то сейчас цена поднимается до 500. Два года назад - когда ледостав затянулся до конца декабря, и вовсе до 1000 рублей. Государственные перевозчики - где стоимость проезда гораздо ниже за счет того, что они получают субсидии от минтранса, в этот период отказываются работать. Прежде всего, из соображений безопасности. Коммерсанты же готовы на риск и возросшие трудозатраты, но все это закладывают в стоимость билета.
«Лом, кувалда, кирка и руки. А если не долбить, она просто не поедет, она же работает за счет того, что под нее накачивается воздух. А если он сядет на кочки, то воздух будет просто вылетать и все. Первый лед он очень острый», - сообщи представитель компании перевозчика.
Переправиться через Волгу в Самаре можно от речного вокзала и Ульяновского спуска. Однако, два раза в год - зимой, когда идет ледостав, и весной, когда начинается ледоход, передвигаться ни на обычных судах, ни на воздушных подушках невозможно. Жители правобережья, несколько тысяч человек, отрезаются от большой земли.
«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка на «Омике» - туда и обратно. Зимой это превращается в ощутимую проблему. Мои многочисленные друзья и знакомые, которые живут в Рождествено, а работают в Самаре, вынуждены либо арендовать жилье в Самаре, либо селиться у друзей и родственников и так происходит два раза в год - некоторые так подгадывают свой отпуск, некоторые берут отгулы на работе», - сообщил собственник дома в селе Рождествено Александр Ирдуллин.
Еще 15 лет перевозками занимался смышляевский вертолетный отряд, его работу дотировали областные власти. Однако по экономическим причинам воздушную переправу закрыли. Пока же минтранс пообещал увеличить поддержку перевозчиков имеющих суда на воздушных подушках.
«В зимний период у нас будет ходить в сторону Рождествено три судна на воздушной подушке вместимостью 21 человек. Также будут ходить подушки коммерческие, несубсидированные - до Винновки, до Ширяево. Очень комфортные суда, если раньше мы «Хивусами» ходили вместимостью 9 человек, то теперь 21 человек», - сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Кардинально решить проблему переправы могло бы строительство канатной дороги. Ее, при поддержке губернских властей еще 6 лет назад обещала построить компания СКАДО. Однако экономика проекта заставила отложить его в долгий ящик. У жителей правобережья одно утешение: в этом году ледостав произойдет до Нового года - это значит, что праздники они смогут отметить дома, в Рождествено.
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