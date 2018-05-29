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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». 

22 мая 2018, 03:23
В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
28 марта 2018, 11:46
Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов

Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов

Сегодня на 81-м году жизни умер выдающийся партийный деятель, депутат Государственной думы пяти созывов, бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, член президиума ЦК КПРФ Валентин Романов. Соболезнования в адрес его семьи и близких от себя лично и от имени регионального 

28 марта 2018, 01:09
В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 

27 марта 2018, 06:23
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах

В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах

В Самарской области отменили дополнительные ограничения на продажу алкоголя в жилых домах. Они касаются заведений общепита и торговых точек, которые распложены в жилых многоквартирных домах. Во вторник, 27 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за поправки в областной Закон «О 

27 марта 2018, 03:59
Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, 

21 марта 2018, 07:02
В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам

В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам

На российских дорогах может быть увеличена максимально допустимая скорость для движения по дорогам. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил увеличить лимит до 100-110 километров в час.

«Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому 
20 марта 2018, 06:23
В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

Российское министерство здравоохранения намерено ужесточить действующий антитабачный закон. Теперь ведомство намерено запретить использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиницах. Соответствующие предложения уже направлены в федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в 
15 марта 2018, 05:42
В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и 

29 января 2018, 06:55
В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить - в специально отведенных для этого помещениях. На заседании комитета Самарской губдумы по здравоохранению в понедельник, 18 декабря, обсудили вопрос о разрешении курения табака в специально отведенных местах на улице или в 
20 декабря 2017, 02:21
Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить

Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить

Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
По словам ученых, 

20 декабря 2017, 10:12
В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт

В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт

В самарской больнице имени Семашко масштабный капитальный ремонт, которого клиника не видела за всю свою историю. На работы из областного бюджета выделено 64 с половиной миллиона рублей. Подрядчик должен обновить фасады, вернув им их исторический цвет, и заменить кровлю на корпусах, 

4 октября 2017, 09:08
Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

В Самарской области начинается сезон клещей - на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщили специалисты Роспотребнадзор. По состоянию на 22 марта в российские больницы уже обратились 163 человека. В 63-м регионе подобных случаев не зафиксировано.

В прошлом году в 

29 марта 2017, 02:44
Самарцы смогут поставить оценки местным больницам

Самарцы смогут поставить оценки местным больницам

Жителей Самарской области попросят оценить качество медицинских услуг. Областной Минздрав выбрал 99 медучреждений, работу которых будут оценивать с помощью анкет. Мероприятие затронет стоматологические поликлиники, станции скорой помощи и переливания крови, санатории, диспансеры, центральные райбольницы и даже некоторые частные заведения. Анкеты 

28 марта 2017, 04:52
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