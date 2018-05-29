В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого права у них нет. Специалисты отмечают, что пациенты-курильщики все равно нарушают правила. Если в Госдуме инициативу одобрят, оборудовать курилки можно будет учреждениям, оказывающим медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги.
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Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении
Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». …
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного …
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Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов
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28 марта 2018, 01:09
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Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций
Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
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21 марта 2018, 07:02
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В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам
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20 марта 2018, 06:23
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В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны
Российское министерство здравоохранения намерено ужесточить действующий антитабачный закон. Теперь ведомство намерено запретить использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиницах. Соответствующие предложения уже направлены в федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в …
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15 марта 2018, 05:42
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В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов
Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и …
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29 января 2018, 06:55
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В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить
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20 декабря 2017, 02:21
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Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить
Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
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20 декабря 2017, 10:12
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В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт
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4 октября 2017, 09:08
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Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного
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29 марта 2017, 02:44
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Самарцы смогут поставить оценки местным больницам
Жителей Самарской области попросят оценить качество медицинских услуг. Областной Минздрав выбрал 99 медучреждений, работу которых будут оценивать с помощью анкет. Мероприятие затронет стоматологические поликлиники, станции скорой помощи и переливания крови, санатории, диспансеры, центральные райбольницы и даже некоторые частные заведения. Анкеты …
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28 марта 2017, 04:52