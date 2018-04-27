26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии отечественная легковушка перевернулась. Иномарка же продолжила движение и протаранила снежный вал.
В ДТП травмы получил водитель «Лады». Пострадавшего отвезли в больницу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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