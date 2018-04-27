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Материалы по теме:

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.

Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским 

27 апреля 2018, 02:05
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

В Тольятти в четверг, 26 января,  в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший 
27 апреля 2018, 11:03
«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань

«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань

27 апреля в Сызрань из Тольятти прибудет «Краеведческий экспресс». Он ознаменует запуск нового маршрута в рамках железнодорожного проекта. Ранее школьные электропоезда «Краеведческий экспресс» отправлялись из Самары в Сызрань и Тольятти, а также из Сызрани и Тольятти в Самару. Проект посвящен 
27 апреля 2018, 09:11
13-летний мальчик пострадал в ДТП с 6 машинами в Тольятти

13-летний мальчик пострадал в ДТП с 6 машинами в Тольятти

Сегодня, 26 апреля, в Тольятти произошло крупное ДТП. Около 16:50 на пересечении улицы Ботанической с Южным шоссе столкнулись сразу 6 автомобилей, передает ГУ МВД по Самарской области
 
По версии полицейских, 37-летний водитель на Chevrolet двигался от улицы Дзержинского в 
26 апреля 2018, 10:44
Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

ДТП сразу с двумя пострадавшими произошло 25 апреля в Тольятти. 55-летний водитель на пикапе «Toyota» ехал в жилой зоне бульвара Королева со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. На одном из участков мужчина не уступил дорогу мотоциклу. Произошло столкновение, 

26 апреля 2018, 01:24
Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

23 апреля в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. 36-летний водитель на автомобиле «Митсубиши» ехал по трассе «Богатое – Самара – Оренбург». На одном из участков шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части. В итоге, машина опрокинулась.

В результате аварии 

24 апреля 2018, 12:28
Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

22 апреля в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. 31-летняя автоледи на «Ладе», получившая права только в этом году, ехала по улице Дачная села Русская Борковка со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Северная. Женщина двигалась на высокой скорости, не 

23 апреля 2018, 01:45
6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло 21 апреля в Самарской области. Сообщалось, что 30-летний водитель на автомобиле Nissan Almera ехал по трассе от Ульяновска в сторону Сызрани. На одном из участков мужчина превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка 
23 апреля 2018, 11:59
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