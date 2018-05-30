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Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани
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30 мая 2018, 11:21
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Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре
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29 мая 2018, 01:15
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Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти
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29 мая 2018, 11:08
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Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области
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28 мая 2018, 04:28
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Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области
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28 мая 2018, 11:34
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Два человека погибли в ДТП в Сызрани
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28 мая 2018, 09:33
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ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой
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24 мая 2018, 02:50
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Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска
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23 мая 2018, 11:09
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В Америке учитель утопил на уроке двух енотов
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16 мая 2018, 08:45
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Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию
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16 мая 2018, 03:44
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Нашествие ворон ожидается в Тольятти
Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние …
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11 мая 2018, 02:28
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Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты
В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по …
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25 апреля 2018, 01:56