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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись молодой байкер на мотоцикле Suzuki и автомобиль Lada Granta. ДТП произошло во вторник, 29 мая, примерно в 9:40 в районе Сызрани. 23-летний мотоциклист ехал с пассажиром со стороны Тольятти в направлении села 

30 мая 2018, 11:21
Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

В Самаре в понедельник, 28 мая, в результате столкновения машин на улице Владимирской иномарка Audi вылетела на тротуар и сбила пешеходов, которые готовились к переходу дороги. ДТП произошло на перекрестке с улицей Коммунистической, в 19:50. По данным полицейских, столкнулись иномарки 

29 мая 2018, 01:15
Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

В Тольятти во вторник, 29 мая, в восьмом квартале произошло ДТП. На улице Спортивной напротив ТЦ "Малина" столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2110» и Lada Granta. От удара «Гранта» выехала на разделительную полосу, врезалась в столб и перевернулась. По предварительным данным, за 

29 мая 2018, 11:08
Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. В Сызрани 32-летний мужчина на мотоцикле Lifan перевернулся на дороге к Волге. Авария случилась в воскресенье, 27 мая, в 13 часов. По данному факту проводится проверка. В пресс-службе областного главка полиции предоставили 
28 мая 2018, 04:28
Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

27 мая в Самарской области произошла автоавария. 38-летняя автоледи на «КИА Спектра» ехала по трассе «Курумоч – Новый Буян». В 17:30 женщина нарушила правила и столкнулась с ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадал водитель российской машины. С 

28 мая 2018, 11:34
Два человека погибли в ДТП в Сызрани

Два человека погибли в ДТП в Сызрани

Вечером 27 мая в Сызрани произошло ДТП с двумя погибшими. Около 21:30 на пересечении улиц Володарского и Ульяновской столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте. Пассажирка этой же легковушки умерла по дороге в больницу.

Полицейские 

28 мая 2018, 09:33
ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

24 мая в Самарской области произошла авария. На трассе около села Воскресенка столкнулись Datdun и УАЗ. В результате аварии внедорожник опрокинулся на бок, а у иномарки сорвало багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, 
24 мая 2018, 02:50
Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

В Самарской области 22 мая без холодной воды остались 2,5 тысячи жителей Октябрьска. Как уже сообщала «ТЕРРА», на улице Максима Горького прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. Более 800 домов были отключены от холодного водоснабжения: 18 многоквартирных, 790 частных, а также 
23 мая 2018, 11:09
В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

Скандальная история произошла в американском штате Флорида: учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон убил двух енотов на глазах у шокированных школьников. Один из учащихся снял видео, на котором Брютон утопил животных в мусорном контейнере с водой во время урока. Причем, несколько 
16 мая 2018, 08:45
Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Питомцу самарского приюта «Надежда» доберману по кличке Логан нашли новый дом в Германии. По словам волонтеров, пса подобрали в районе Аглоса. У него серьезно была повреждена одна лапа – ее пришлось ампутировать. Пристроить собаку зоозащитникам удалось через социальные сети. Все 

16 мая 2018, 03:44
Нашествие ворон ожидается в Тольятти

Нашествие ворон ожидается в Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние 
11 мая 2018, 02:28
Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты

Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты

В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 

25 апреля 2018, 01:56
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