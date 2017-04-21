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Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.

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Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

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Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

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В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

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3 апреля 2017, 01:39
Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две 

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В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

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Митингующие собирали подписи на имя Президента РФ и председателя Госдумы с 
26 марта 2017, 01:50
В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В субботу, 25 марта, в Самаре пройдет митинг зоозащитников. Он состоится возле фонтана на улице Осипенко в 15:00. Организаторы проведут сбор подписей  под петицией о принятии закона о защите животных от жестокого обращения. Активисты призывают наложить запрет на умерщвление зверей, 

23 марта 2017, 01:54
В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам

В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам

Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую 

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В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот

В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот

В Промышленном районе у Дворца спорта Авиационного завода собрались, по данным полиции, почти тысяча человек. Люди требовали вернуть ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить введенный с 1 февраля в регионе лимит поездок по социальной карте на муниципальном 

20 февраля 2017, 03:14
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