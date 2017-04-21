Суд Ленинского района областной столицы разрешил проведение митинга 23 апреля в районе музея «Самара космическая». Изначально самарская мэрия его не согласовала. Планируется марш пенсионеров, шествие пройдет от ракеты по проспекту Ленина до площади Героев 21-ой Армии, где должны зачитать резолюцию.
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Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца
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20 апреля 2017, 09:25
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Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется
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19 апреля 2017, 09:38
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Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину
Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 …
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19 апреля 2017, 05:17
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Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона
Продолжается судебный спор ПАО «Самарский завод «Электрощит» и областной налоговой службы. Поволжский арбитражный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу ПАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» на решение, вынесенное 11 апелляционным арбитражным судом 12 января 2017 года. Напомню, ПАО «Самарский завод «Электрощит» …
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17 апреля 2017, 04:29
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Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, …
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4 апреля 2017, 06:26
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В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам
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3 апреля 2017, 01:39
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Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое
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29 марта 2017, 03:04
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В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак
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26 марта 2017, 01:50
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В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных
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23 марта 2017, 01:54
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В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам
Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую …
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23 марта 2017, 11:28
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В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот
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20 февраля 2017, 03:14