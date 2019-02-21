В Тольятти может появиться новая поликлиника на 1000 мест. Сейчас ведутся переговоры с министерством финансов о выделении дополнительных средств на этот проект. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский во время рабочей встречи с главой региона …