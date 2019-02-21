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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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Материалы по теме:

Самарские випы слушают Послание президента в Москве

Самарские випы слушают Послание президента в Москве

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.

В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области 
20 февраля 2019, 02:05
Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018

Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин отметил, что нужно разработать планы по эффективному использованию стадиона, построенного в Самаре к ЧМ-2018. Этот вопрос обсуждался на встрече главы  государства и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 
 
- Нужно продумать эффективное использование стадиона в Самаре, 
6 сентября 2018, 07:37
Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтяников, не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость 

29 августа 2018, 10:50
Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Во вторник, 28 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому от должности освобождаются 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Больше всего генералов президент освободил от должности в МВД — в документе упоминаются имена 8 силовиков. 
28 августа 2018, 08:19
Самарская область получит дополнительные миллиарды

Самарская область получит дополнительные миллиарды

В Тольятти может появиться новая поликлиника на 1000 мест. Сейчас ведутся переговоры с министерством финансов о выделении дополнительных средств на этот проект. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский во время рабочей встречи с главой региона 

31 августа 2017, 01:19
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Леонидом Симановским, представляющим 63-й регион в Госдуме

Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Леонидом Симановским, представляющим 63-й регион в Госдуме

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в своей резиденции провел рабочую встречу с Леонидом Симановским, депутатом, представляющим 63-й регион в Государственной Думе. Один из основных вопросов - наполняемость бюджета губернии на будущий год.
Планируется выделение дополнительных средств на Фрунзенский мост, правда 

23 ноября 2016, 06:04
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