Около трех тысяч жителей американского штата Калифорния, которых эвакуировали на прошлой неделе из-за лесных пожаров, смогли вернуться в свои дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, из-за пожаров, которые начались неподалеку от гидроэлектростанции в городе …