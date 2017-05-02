Эта поляна в 8 гектаров недалеко от Старой Бинарадки когда-то была плотно засажена соснами. Пожар 2010 года уничтожил их полностью. В рамках Всероссийского дня посадки леса сотни активных жителей области восстановили зеленые насаждения. Участие в акции принял и губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Вырастут - будут не только украшением, но и легкими дополнительными для области, для Самары, для Тольятти. Это важно очень.
Ежегодно на территории Самарской области восстанавливают тысячу гектаров леса. Только в этом году уже состоялось около 50 таких акций. До конца 2017 года планируют высадить еще полтора миллиона саженцев. Особое внимание уделяется не только восстановлению, но и защите леса. На территории региона сейчас действуют 17 пожарно-химических станций.
Александр Ларионов, министр лесного хозяйства Самарской области:
- Самая опасная ситуация там, где хвойный пояс. Вокруг Тольятти, Ставропольское лесничество, Красноярское лесничество, Волжское лесничество, кроме того, что очень высокая посещаемость, это хвойные леса, самые горящие леса - хвойные леса.
В этом году Самарская область остается одним из трех регионов в ПФО, где пока не зафиксировано ни одного лесного пожара, однако ситуация критическая.
Александр Орнатский, начальник департамента лесного хозяйства по ПФО:
- Самарская область, в принципе, показывала высокую оценку и высокую степень готовности к лесным пожарам. И как практика - это минимальное количество лесных пожаров. Если взять сегодня у нас, как уже говорил министр, ситуация наиболее сложная у соседей - в Ульяновской области, начало майских праздников - большое количество лесных пожаров, каждый день.
Кроме того, с этого года в полную мощность заработала автоматизированная система "Лесной дозор" - она собирает и архивирует информацию с 26 видеокамер, которые охватывают более 90% лесов региона.
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