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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент 
10 марта 2017, 03:55
Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
Проект получил поддержку нескольких фондов, он поможет решить 

30 ноября 2016, 10:35
В блогах: в Самаре вместо леса могут появиться мотели

В блогах: в Самаре вместо леса могут появиться мотели

Блогер Игорь Кондратьев пишет про "лес, на месте которого вскоре могут появиться мотели". "Речь идет об урочище Нагорная дача, которое располагается на углу Ракиты и Московского шоссе, через дорогу от ТРК "Московский". На урочище покушаются те, кто надумал построить 
27 октября 2016, 05:56
Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов

Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов

Сегодня, 12 октября, к полицейским, патрулировавшим улицы Тольятти, обратился мужчина. Он сообщил, что нашел в лесу предметы, похожие на артиллерийские снаряды.

Тольяттинец показал место. Он обнаружил находку в районе улицы Лариной.

Территорию оцепили. На место происшествия направили группу 
12 октября 2016, 05:14
Самарскую область из-за лесных пожаров накрыл смог

Самарскую область из-за лесных пожаров накрыл смог

До Самарской области дошла дымка от пожаров в Сибири и за Уралом, в ряде районов губернии уже стоит смог, который закрывает собой даже солнце и облака. По данным Пpиволжского гидрометцентра, в ближайшие 2-3 дня ветер будет дуть с северо-востока - 

26 июля 2016, 01:47
95% лесных пожаров происходят по вине людей

95% лесных пожаров происходят по вине людей

5% лесных пожаров в России происходят из-за грозы, 95% - по вине граждан. Такие данные приводит федеральное Министерство лесного хозяйства. Всего с начала тёплого сезона произошло более 6,5 тысячи возгораний. За разведение костров в лесах оштрафованы более 5 тысяч отдыхающих - 
23 июня 2015, 03:13
Ущерб от лесных пожаров в Самарской области оценен почти в 8 млн рублей

Ущерб от лесных пожаров в Самарской области оценен почти в 8 млн рублей

1-й класс пожарной опасности по погодным условиям будет действовать в Самарской области до 1 ноября, сообщает региональный минлесхоз.
30 октября 2014, 02:44
Жители Калифорнии возвращаются в дома

Жители Калифорнии возвращаются в дома

Около трех тысяч жителей американского штата Калифорния, которых эвакуировали на прошлой неделе из-за лесных пожаров, смогли вернуться в свои дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, из-за пожаров, которые начались неподалеку от гидроэлектростанции в городе 

4 июня 2013, 11:14
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