Ждут нейрохирурга из Самары: В Сызрани бьются за жизнь мальчика, сбитого машиной



Как пишет … В Сызрани врачи бьются за жизнь 14-летнего школьника, которого вчера, 31 мая, сбил автомобиль на перекрестке улиц Дзержинского и Свердлова. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и переломы и был доставлен в местной ЦГБ в тяжелом состоянии.Как