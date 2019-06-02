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Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик
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2 июня 2019, 04:28
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Ждут нейрохирурга из Самары: В Сызрани бьются за жизнь мальчика, сбитого машиной
В Сызрани врачи бьются за жизнь 14-летнего школьника, которого вчера, 31 мая, сбил автомобиль на перекрестке улиц Дзержинского и Свердлова. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и переломы и был доставлен в местной ЦГБ в тяжелом состоянии.
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1 июня 2019, 02:03
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В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор
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31 мая 2019, 01:08
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В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое
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30 мая 2019, 03:25
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