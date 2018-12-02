Вчера, 1 декабря, около 19:00 в Самаре произошло серьезное ДТП на Южном мосту. По предварительным данным, неподалеку от завода "Мягкая кровля" столкнулись «лоб-в-лоб» два легковых автомобиля. Девушка-водитель на автомобиле "Киа" не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с "Ауди". В результате автоледи с различными травмами оказалась зажата в салоне «кореянки».
Вытаскивали автомобилистку с помощью специальных инструментов спасатели. В 19-20 девушка была передана врачам "скорой помощи". В обстоятельствах ДТП теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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