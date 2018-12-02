25-летняя автоледи на делимобиле протаранила ограждение на Московском шоссе в Самаре ДТП произошло в ночь с 1 на 2 декабря. За рулем "Делимобиля" машины находилась 25-летняя девушка, которая ехала по Московскому шоссе от Ново-Вокзальной в сторону Жигулевской. Напротив дома №236 а по Московскому шоссе она вылетела на газон и врезалась в …