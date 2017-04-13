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В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома
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10 апреля 2017, 06:31
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Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе
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10 апреля 2017, 10:29
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Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам
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4 апреля 2017, 02:55
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МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре
Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона. Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в …
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3 апреля 2017, 09:32
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В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали
В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.
К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 …
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6 февраля 2017, 12:32
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В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей
Блогер Илья Круговой сообщает, что "жители Красной Глинки готовы едва ли не к бунту". "Причина - сумма в квитках за тепло примерно на тысячу рублей стала больше. Есть там и бизнесмены с известными фамилиями и кое-кто из чиновников. Скоро …
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15 декабря 2016, 07:01
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Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов
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10 ноября 2016, 04:16
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44% объектов Самары подключили к отоплению
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29 сентября 2016, 12:29