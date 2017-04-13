10
00
52
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

В ночь на 10 апреля разлилась река Сухая Вязовка. Её уровень сейчас составляет около 4 метров. Село Красноармейское, в котором проживают около 5 тысяч человек, фактически оказалось разделено  на две половины. Между берегами как паром курсирует машина местной жилищно-коммунальной организации. 

10 апреля 2017, 06:31
Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе

Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе

Столбик термометра даже в ночные часы вряд ли будет опускаться до минусовых значений. При этом днем температура будет подниматься до 10-16 градусов тепла.

В области продолжается паводок. В Кинель-Черкасском районе разлился Малый Кинель - затопило мост в селе Полудни. На машине 

10 апреля 2017, 10:29
Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам

Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам

В конце недели в Самаре ожидается повышение температуры. В дневные часы столбик термометра может приблизиться к 10 градусам по Цельсию. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на среду, 5 апреля, местами по области 

4 апреля 2017, 02:55
МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона.  Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в 
3 апреля 2017, 09:32
В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.

К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 

6 февраля 2017, 12:32
В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей

В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей

Блогер Илья Круговой сообщает, что "жители Красной Глинки готовы едва ли не к бунту". "Причина - сумма в квитках за тепло примерно на тысячу рублей стала больше. Есть там и бизнесмены с известными фамилиями и кое-кто из чиновников. Скоро 
15 декабря 2016, 07:01
Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов

Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов

В субботу, 12 ноября, в Самаре в домах, расположенных в границах улиц Стара-Загоры, Ново-Вокзальной и Ново-Садовой переходящей в улицу Демократическую - до Ташкентской, отключат электричество, воду и отопление. Отключение будет произведено с полуночи до 7 часов утра, сообщили в городской 

10 ноября 2016, 04:16
44% объектов Самары подключили к отоплению

44% объектов Самары подключили к отоплению

К отоплению в Самаре подключено более 44% городских объектов, сообщила городская администрация. Тепло уже подают в 3645 жилых домов, отапливаются более 400 соцучреждений, 32 спортобъекта и 35 учреждений культуры.

«Процесс подключения всех объектов завершится до 10 октября», - указано в сообщении 

29 сентября 2016, 12:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна