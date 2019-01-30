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В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова
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30 января 2019, 12:49
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В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской
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30 января 2019, 11:29
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В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки
Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, …
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30 января 2019, 10:48
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Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину
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30 января 2019, 10:22
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Самарская Фабрика-кухня перейдет к Третьяковской галерее весной
Договор на корректировку проекта реставрации Фабрики-кухни в Самаре будет заключен до 3 декабря, сообщил депутат Госдумы России по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн в твиттере. Накануне прошло первое заседание рабочей группы министерства культуры России по созданию в уникальном …
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21 ноября 2018, 10:50
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104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре
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14 ноября 2018, 10:10
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Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть
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9 октября 2018, 12:35
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150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»
Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением …
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25 сентября 2018, 09:35
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В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки
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6 сентября 2018, 04:56
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя
15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.
К подрядчику, выполнявшему работы, возник …
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16 августа 2018, 10:15
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