Власти города ищут подрядчика, который займется проектом реконструкции Театра драмы имени Горького. На это готовы выделить 104 миллиона рублей. Документация должна быть готова к концу 2019 года.

Известно, что в проекте должно быть предусмотрено создание нового входа со стороны сквера имени …