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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

Полицейские выясняют детали аварии, которая произошла накануне в Промышленном районе Самары. В 20:30 во вторник, 29 января, 55-летний водитель ехал на микроавтобусе Citroen по проспекту Кирова в сторону улицы Береговой. В какой-то момент шофер сбил пешехода, который пересекал проезжую часть 
30 января 2019, 12:49
В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской

В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской

В Самаре прикрыли очередное игорное заведение. В понедельник, 28 января, клуб для любителей азартных игр нашли на улице Ставропольской в доме № 196 сотрудники прокуратуры Кировского района и полицейские. В помещении находились 5 компьютеров с установленной специальной программой для проведения 
30 января 2019, 11:29
В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, 
30 января 2019, 10:48
Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Во вторник, 29 января, произошла трагедия на железной дороге в Самарской области. Примерно в 12:00 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги, на перегоне станции «Самара» грузовой поезд на ж/д переходе травмировал пожилого мужчину. Пострадавший погиб на месте происшествия от страшных 
30 января 2019, 10:22
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
Самарская Фабрика-кухня перейдет к Третьяковской галерее весной

Самарская Фабрика-кухня перейдет к Третьяковской галерее весной

Договор на корректировку проекта реставрации Фабрики-кухни в Самаре будет заключен до 3 декабря, сообщил депутат Госдумы России по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн в твиттере. Накануне прошло первое заседание рабочей группы министерства культуры России по созданию в уникальном 
21 ноября 2018, 10:50
104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

Власти города ищут подрядчика, который займется проектом реконструкции Театра драмы имени Горького. На это готовы выделить 104 миллиона рублей. Документация должна быть готова к концу 2019 года.

Известно, что в проекте должно быть предусмотрено создание нового входа со стороны сквера имени 

14 ноября 2018, 10:10
Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Совсем скоро в Самаре после реконструкции должен открыться парк «Металлургов». Об этом сообщил в своем "твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков.

«По пути заехал в парк «Металлургов»... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Также он коротко рассказал о том, что было сделано 

9 октября 2018, 12:35
150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением 

25 сентября 2018, 09:35
В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В здании Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре разместят филиал Третьяковской галереи. Об этом рассказал в четверг, 6 сентября, во время рабочего визита в наш город и.о. министра культуры России Николай Малаков.
 
- Считаю, что филиалу Третьяковской галереи здесь быть! 
6 сентября 2018, 04:56
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.

К подрядчику, выполнявшему работы, возник 

16 августа 2018, 10:15
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