В воскресенье 14 октября ТЕРРА РЕН ТВ покажет концерт Вадима Самойлова. В спецвыпуске программы «СОЛЬ» можно будет услышать главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении её бессменного лидера и основателя.

В 2018 году исполняется тридцать лет со дня основания «Агаты Кристи», …