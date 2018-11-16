Имя Егора Летова снова гремит во всех СМИ – скандал вокруг переименования омского аэропорта продолжает набирать обороты. Но оказалось, что не все знают, кем был Егор, и почему его кандидатура лидировала в народном голосовании. ТЕРРА РЕН ТВ напомнит всей стране, благодаря чему Летов стал рок-легендой – и покажет знаменитый концерт «Гражданской обороны».
К концу 80-х годов Егор Летов стал одним из главных героев советского музыкального андеграунда. Культовой личностью. А его песни – например, «Все идет по плану», – гимном, отражавшим систему позднесоветской эпохи. Летов всегда находился в подполье и был в оппозиции к любой власти, к любой культуре, к любой морали. Он верил только в рок-н-ролл. Как говорил сам музыкант, рок – это когда все до конца: живешь – так живешь, нет – так нет. Егор Летов был и до сегодняшних дней остается одним из самых ярких и талантливых представителей русского рока.
Инфошум вокруг Летова поднялся благодаря министру культуры Владимиру Мединскому. Он резко прокомментировал предложение назвать аэропорт Омска именем Егора Летова. ТЕРРА РЕН ТВ попросил министра прокомментировать нарастающую шумиху в российских медиа:
«Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы "Гражданская оборона", исключительно активны. Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела».
Специально для поклонников Егора Летова ТЕРРА РЕН ТВ покажет концерт «Гражданской обороны» 1994 года. Московский ДС «Крылья Советов» собрал более пяти тысяч фанатов, которые услышали все главные хиты раннего Летова: от «Дурачка» до «Всё идёт по плану». В это воскресенье легендарные песни российского андеграунда прозвучат на ТЕРРА РЕН ТВ.
Смотрите концерт группы «Гражданская Оборона» – в воскресенье, 18 ноября, в полночь на ТЕРРА РЕН ТВ.
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