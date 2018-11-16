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ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»

ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»

В воскресенье 14 октября ТЕРРА РЕН ТВ покажет концерт Вадима Самойлова. В спецвыпуске программы «СОЛЬ» можно будет услышать главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении её бессменного лидера и основателя.

В 2018 году исполняется тридцать лет со дня основания «Агаты Кристи», 

12 октября 2018, 06:44
В следующем году в России больше не будут продавать поваренную соль

В следующем году в России больше не будут продавать поваренную соль

С 2019 года с полок российских магазинов исчезнет поваренная соль. Она будет продаваться только в упаковках с маркировкой «пищевая».  Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ассоциации «Роспродсоюз».

Изменения связаны с новым ГОСТом, который вступил в силу 
10 сентября 2018, 03:03
Легендарный концерт «Гражданской обороны»

Легендарный концерт «Гражданской обороны»

19 февраля исполняется 10 лет со дня смерти Егора Летова. Телеканал ТЕРРА РЕН ТВ покажет концерт «Гражданской обороны» и документальный фильм «Здорово и вечно» о жизни и творчестве музыканта.
16 февраля 2018, 02:01
В губернии проведут плановые учения по гражданской обороне

В губернии проведут плановые учения по гражданской обороне

На этой неделе в области проведут плановые учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Планируется выделить на это около 3-х дней.
26 октября в четверг в 10:00 утра по всем окрестностям Самарской области раздастся 

23 октября 2017, 05:25
В России может исчезнуть поваренная соль

В России может исчезнуть поваренная соль

В Российской Федерации создан новый ГОСТ, в котором не будет термина «поваренная», сообщают «Известия». Как отмечается, соль будет именоваться просто «пищевой».
По словам экспертов, термин искажает смысл названия продукта. Поваренной в прежнее время называли ту соль, которая была получена особым 

9 октября 2017, 12:10
Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Общеизвестно, что соль наносит организму человека немалый вред. Вместе с тем, ряд ученых отмечает, что данный продукт имеет и полезные свойства.
Недавнее исследование было проведено на лабораторных грызунах. В ходе экспериментов выяснилось, что в тех случаях, когда подопытные употребляли много 

11 мая 2017, 05:07
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