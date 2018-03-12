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Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео
Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже …
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12 марта 2018, 03:36
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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии
В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.
Отмечается, …
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5 марта 2018, 07:59
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Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 10:43
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«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала
Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом …
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1 марта 2018, 04:20
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Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев
В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний …
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1 марта 2018, 02:36
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Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре
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1 марта 2018, 02:11
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«Крылья Советов» показали новое видео с газоном на самарском стадионе
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28 февраля 2018, 04:25
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В Самаре условные бандиты захватили заложников и укрылись в здании
Условные террористы захватили заложников и укрылись в здании, несколько вооруженных бандитов остались в машине – такова легенда антитеррористических учений, проведенных в Самаре. В тактико-строевых занятиях приняли участие сотрудники ОМОН, СОБР, авиаотряда спецназа, вневедомственной охраны, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
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24 января 2018, 11:58
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Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»
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22 марта 2017, 09:46
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Россияне стали отказываться от оплаченных путевок в Тунис
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29 июня 2015, 03:02
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В Самаре арестован террорист из «Хизб ут-Тахрир»
По данным Следственного комитета России, в течение двух лет мужчина проводил пропагандистскую работу в интересах организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая признана террористической. Её деятельность в России запрещена. Он осуществлял вербовку, склоняя самарцев к участию в нелегальном сообществе. Кроме того, размещал …
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15 января 2015, 12:28