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Материалы по теме:

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд

Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд

Во вторник, 5 февраля, на Жигулевской ГЭС образовалась большая пробка, транспорт стоял по направлению к Тольятти. По словам очевидцев, в районе поста ДПС «разложилась» фура, автомобилисты проводили там по 1,5 часа. По данным ГИБДД, водитель управлял автопоездом в составе тягача 
5 февраля 2019, 10:55
Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек

Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек

В понедельник, 4 февраля, в Сызрани произошла дорожная авария,в которой пострадал один человек. Рано утром, в 8:15, 24-летняя автоледи ехала на иномарке Hyundai Creta по внутридворовому проезду со стороны дома №4 по проспекту Космонавтов. Она направлялась к дому №17 по 
5 февраля 2019, 10:33
В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В воскресенье, 3 февраля, произошла крупная авария с пострадавшими на первом километре трассы «Самара - Оренбург» в Нефтегорском районе. 44-летний автомобилист ехал на своей иномарке Renault Logan в сторону Самары из Утевки. В какой-то момент он нарушил правила расположения на 
4 февраля 2019, 01:11
Под Сызранью в кювет скатился грузовик с жидким хлором

Под Сызранью в кювет скатился грузовик с жидким хлором

В воскресенье, 3 февраля, в районе Сызрани произошла дорожная авария. В двенадцатом часу дня на участке между федеральной трассой М-5 и поселком Варламово по неизвестной причине КАМАЗ скатился с дороги и оказался в кювете. К счастью, большегруз не опрокинулся и 
4 февраля 2019, 09:22
Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Про грустную и трогательную историю поведал сызранский портал КТВ ЛУЧ. Местный житель оплатил чужие покупки ради умирающей матери. Мужчина пояснил, что это была последняя просьба больной раком мамы. Она попросила сына «пойти в люди и делать добрые дела».
 
По 
3 февраля 2019, 05:10
38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

В Самарском областном суде завершился процесс над двумя жителями губернии. 41-летние мужчины обвинялись в целом ряде преступлений, в числе которых значились убийство и грабежи.

По версии следствия, 12 июня прошлого года фигуранты дела что-то не поделили с жителем Кинель-Черкасского района. В 

2 октября 2018, 09:45
Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой

Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой

Приговор в отношении бывшего директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой вступил в законную силу. Сторона обвинения отозвала свое представление из апелляционной инстанции. Таким образом, текущее решение суда оспариваться не будет. Эту инфомацию "ТЕРРЕ" подтвердил адвокат Любови Картамышевой Эльчин Мамедов.
27 сентября 2018, 03:57
Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского района посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
Ушел в отрыв: Самый дорогой британский спорткар продали за $22,6 млн

Ушел в отрыв: Самый дорогой британский спорткар продали за $22,6 млн

Aston Martin DBR1 1956 года выпуска побил прежний ценовой рекорд в 21,7 млн долларов. Гоночный автомобиль ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Соединенных Штатах за беспрецедентные $22,5 млн, рассказывает The Drive.
Машина была реализована в рамках ежегодной автомобильной недели, 

21 августа 2017, 02:01
Honda запатентовала интерьер автомобиля с прямоугольным рулем

Honda запатентовала интерьер автомобиля с прямоугольным рулем

Японская корпорация Honda запатентовала салон нового спорткара, который в линейке автопроизводителя будет на ступень ниже NSX. Одна из основных отличительных особенностей модели в том, что она станет комплектоваться прямоугольным рулем.
Патентные изображения разместило издание AutoGuide. Автоновинка будет двухместной. Какие-то элементы 

20 июля 2017, 12:22
Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.

Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с 

18 декабря 2016, 07:31
Ford запустил производство нового спорткара GT

Ford запустил производство нового спорткара GT

На канадском заводе Ford Motor Company в Онтарио начался выпуск модели GT. Спрос на новый суперкар Ford GT значительно превысил производственные возможности компании. 
Заявки на покупку спортивного купе GT подали 6500 человек, в то время как Ford планирует выпустить всего 1000 

17 декабря 2016, 11:09
Алтайский автоинспектор застрелил нарушителя

Алтайский автоинспектор застрелил нарушителя

Инцидент произошел накануне в селе Турочак, сообщает региональная пресс-служба МВД. Полицейские после преследования остановили автомобиль Toyota, водитель попытался скрыться, двое из троих пассажиров также проявили неповиновение и применили насилие в отношении сотрудников ГИБДД. В разгар конфликта нарушители пытались завладеть табельным оружием 
9 сентября 2015, 12:51
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