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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек
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5 февраля 2019, 01:14
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Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд
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5 февраля 2019, 10:55
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Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек
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5 февраля 2019, 10:33
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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое
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4 февраля 2019, 01:11
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Под Сызранью в кювет скатился грузовик с жидким хлором
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4 февраля 2019, 09:22
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Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери
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3 февраля 2019, 05:10
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38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области
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2 октября 2018, 09:45
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Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой
Приговор в отношении бывшего директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой вступил в законную силу. Сторона обвинения отозвала свое представление из апелляционной инстанции. Таким образом, текущее решение суда оспариваться не будет. Эту инфомацию "ТЕРРЕ" подтвердил адвокат Любови Картамышевой Эльчин Мамедов.
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27 сентября 2018, 03:57
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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
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11 сентября 2018, 01:04
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Ушел в отрыв: Самый дорогой британский спорткар продали за $22,6 млн
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21 августа 2017, 02:01
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Honda запатентовала интерьер автомобиля с прямоугольным рулем
Японская корпорация Honda запатентовала салон нового спорткара, который в линейке автопроизводителя будет на ступень ниже NSX. Одна из основных отличительных особенностей модели в том, что она станет комплектоваться прямоугольным рулем.
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20 июля 2017, 12:22
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Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар
Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.
Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с …
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18 декабря 2016, 07:31
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Ford запустил производство нового спорткара GT
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17 декабря 2016, 11:09
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Алтайский автоинспектор застрелил нарушителя
Инцидент произошел накануне в селе Турочак, сообщает региональная пресс-служба МВД. Полицейские после преследования остановили автомобиль Toyota, водитель попытался скрыться, двое из троих пассажиров также проявили неповиновение и применили насилие в отношении сотрудников ГИБДД. В разгар конфликта нарушители пытались завладеть табельным оружием …
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9 сентября 2015, 12:51
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