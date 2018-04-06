Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.
Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может лишиться права управления автомобилем. Еще одной мерой могло бы стать введение исполнительского сбора, который равен 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тысячи рублей по каждому из дел.
Перспектива стать пешеходом, а также увеличения суммы долга заставили автомобилиста задуматься и погасить все штрафы, не доводя дело до крайности. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает УФССП России по Самарской области.
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