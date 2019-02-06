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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

С 25 февраля увеличится число полетов из Самары в российскую столицу. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительный дневной рейс в аэропорт Внуково. Отправляться в путь самолеты будут в 12:05 с понедельника по четверг, а также в субботу. Между тем, еще один рейс 
5 февраля 2019, 06:48
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

РЖД анонсировало расширение списка поездов, на которые можно будет купить так называемый «невозвратный билет». Сдать его будет нельзя, кроме исключительных случаев, но и обойдется пассажиру он дешевле стандартного проездного.
Эксперимент стартовал 20 января с продаж таких проездных за 90 дней 

5 февраля 2019, 01:27
Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

5 февраля 2019, 12:34
Из ОДО в «Метлу»: группа «Алиса» перенесла концерт в Самаре

Из ОДО в «Метлу»: группа «Алиса» перенесла концерт в Самаре

В воскресенье, 25 ноября, в Самаре должен был состояться концерт группы «Алиса». Планировалось, что музыканты приедут со своим юбилейным туром и отыграют в ОДО, но планы резко поменялись. 
 
«Концерт в Самаре переносится с 25.11.18 на 27.01.19. Новое место проведения - 
26 ноября 2018, 08:56
Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.

Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. 
19 ноября 2018, 03:12
В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он  разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся 
7 сентября 2018, 10:02
В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.

В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.

Земфира – один из самых закрытых и загадочных персон на российской музыкальной сцене. Она практически не даёт интервью и предпочитает не участвовать в съёмках телевизионных программ. У зрителей ТЕРРА РЕН ТВ есть редкая возможность увидеть певицу на федеральном телеканале, посмотрев 

1 сентября 2018, 10:15
Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей

Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей

Скандальной 18-этажной «свечки» на улице Солнечной точно не будет. Котлован, на месте которого должна была располагаться новостройка, засыпают землей. Грунт туда завозит спецтехника.  Фото с места работ выложены в Твиттере.

Напомним, многоэтажку на улице Солнечной хотели возвести еще в 2015 году. 

30 июля 2018, 10:46
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