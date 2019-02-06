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Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву
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5 февраля 2019, 06:48
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По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»
Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром …
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5 февраля 2019, 05:47
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В Москву из Самары доехать можно будет дешевле
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5 февраля 2019, 01:27
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Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта
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5 февраля 2019, 12:34
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Из ОДО в «Метлу»: группа «Алиса» перенесла концерт в Самаре
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26 ноября 2018, 08:56
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Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани
19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.
Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. …
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19 ноября 2018, 03:12
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В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»
В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся …
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7 сентября 2018, 10:02
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В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.
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1 сентября 2018, 10:15
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Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей
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30 июля 2018, 10:46
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