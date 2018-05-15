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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Мотоциклист получил серьезную травму в ДТП с «Тойота» в Самаре

Мотоциклист получил серьезную травму в ДТП с «Тойота» в Самаре

Сегодня, 14 мая, вечером в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Около 18:00 35-летний водитель ехал на автомобиле «Тойота» по Ташкентской со стороны Московского шоссе.
 
При повороте на улицу Тополей автомобилист не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во 
14 мая 2018, 10:26
Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, в 5:40. Мужчина 40 лет, с 17-летним водительским стажем, управлял иномаркой Renault. Он двигался по улице Киевской от Шоссейной к Молодежной и врезался в четыре 

14 мая 2018, 01:51
3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

В Самаре водитель автомобиля  Nissan сбил на парковке 3-летнюю девочку и оставил место аварии. ДТП произошло у набережной Волги в воскресенье, 14 мая. За рулем иномарки, по данным полиции, находился 52-летний мужчина. Машина двигалась по парковке у дома №125 по 

14 мая 2018, 12:15
В Самаре автоледи на Ауди протаранила байк: мотоциклист с места ДТП … сбежал

В Самаре автоледи на Ауди протаранила байк: мотоциклист с места ДТП … сбежал

Сегодня, 13 мая, на перекрестке улиц Самарской и Красноармейской, около 11:10 произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Как передает портал 63.ru, прямо на трамвайных путях не поделили дорогу мотоциклист и молодая девушка за рулем «Ауди».

По словам 
13 мая 2018, 02:26
Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»

Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ", что в прошедшие выходные на парковке возле ТЦ "Амбар" состоялось открытие мотосезона-2018: "Организаторами 
11 мая 2018, 05:10
Парня зажало между двумя авто около вуза в Самаре

Парня зажало между двумя авто около вуза в Самаре

В Самаре в одном из дворов 26-летнего парня зажало между двумя машинами. Это случилось в дворовом проезде рядом с самарским вузом. В полиции предоставили фото с места происшествия. Полицейские проводят проверку. ДТП произошло в четверг, 10 мая, в 17:20. 51-летний 

11 мая 2018, 01:27
Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.

Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное 
10 мая 2018, 09:21
Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

Житель Самары Олег Павлов выложил в «Твиттер» фотографии, сделанные в районе пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе. Яму на дороге там просто заложили огромными бревнами.

«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к 
8 мая 2018, 03:33
Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью

Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью

В Самарской области в поселке Переволоки под Сызранью 8 мая произошла трагедия. В дачном домике произошел пожар и сгорел дедушка 88 лет. Около трех часов ночи пожарным поступило сообщение о ЧП в дачном кооперативе «Лада». К месту происшествия направили две 

8 мая 2018, 10:39
Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».

«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет 
7 мая 2018, 07:00
Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил во дворе 7-летнего мальчика. ДТП произошло в среду, 2 мая, в 17:25 в дворовом проезде Костромского переулка. 
3 мая 2018, 02:26
Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ

Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ

В ночь со вторника на среду, с 1 на 2 мая, под Сызранью в ДТП погибли три человека. Авария случилась примерно в 3:30 на 27 км автомагистрали «Сызрань-Саратов» неподалеку от поселка Кубра.
 
По данным сотрудников полиции, водитель автомашины ВАЗ-111830 

2 мая 2018, 03:15
Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

ДТП со смертельным исходом случилось вчера, 30 апреля, в 2:10 на 198 км федеральной автотрассы «Сызрань-Волгоград» в районе поселка Сенного, что в Вольском районе Саратовской области.

По предварительным версии сотрудников полиции, водитель на автомобиле ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость, 
1 мая 2018, 06:37
Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя – водитель автомобиля Toyota сбил в Советском районе девушку 17 лет. Это произошло в понедельник, 23 апреля, в 8:30. Иномаркой, ехавшей по улице Балаковской от Партизанской к улице Промышленности, управлял 48-летний мужчина, его 

24 апреля 2018, 03:44
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