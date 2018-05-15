В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного Яра в направлении Отрадного съехал в кювет и перевернулся. По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. По факту ДТП проводится проверка.
«В результате ДТП водитель 1971 года рождения получил телесные повреждения не совместимые с жизнью, скончался на месте ДТП до прибытия экипажа скорой медицинской помощи», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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