В Самаре автоледи на Ауди протаранила байк: мотоциклист с места ДТП … сбежал передает портал 63.ru, прямо на трамвайных путях не поделили дорогу мотоциклист и молодая девушка за рулем «Ауди».



По словам … Сегодня, 13 мая, на перекрестке улиц Самарской и Красноармейской, около 11:10 произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Как, прямо на трамвайных путях не поделили дорогу мотоциклист и молодая девушка за рулем «Ауди».По словам