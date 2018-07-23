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В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце
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23 июля 2018, 12:34
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Во вторник и среду в Самарской области будет сухо и прохладно
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23 июля 2018, 11:57
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И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова
Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые …
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23 июля 2018, 09:43
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В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни
В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, …
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20 июля 2018, 03:26
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Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году
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20 июля 2018, 02:36
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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом
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20 июля 2018, 11:48
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Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани
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19 июля 2018, 11:51
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Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти
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19 июля 2018, 10:22
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Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах
Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.
«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за …
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18 июля 2018, 10:19
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Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции
В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.
Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе …
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18 июля 2018, 09:57
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Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области
В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный …
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16 июля 2018, 01:36
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Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области
В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей …
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13 июля 2018, 03:49