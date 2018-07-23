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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

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Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

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19 июля 2018, 10:22
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Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

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«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за 

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Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

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Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

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В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный 
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Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей 

13 июля 2018, 03:49
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