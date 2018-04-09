Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.
«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение о возгорании в нежилом здании, расположенном по адресу, Ново-Садовая, 106г. По прибытию первых подразделений через семь минут было установлено, что горит кровля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас на месте работают 22 единицы техники и 71 человек. Также привлечены специалисты полиции и «СКС», которые обеспечивают доступ к гидрантам. Сложность состояла в том, что был час-пик и на местах расположения гидрантов стояла техника», - комментирует Олег Бойко.
Крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» 9 апреля в 18:01. В результате происшествия никто не пострадал. Угроза перехода пожара на «Звезду» снята, персонал и посетители эвакуировались самостоятельно.
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