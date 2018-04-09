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Материалы по теме:

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось

Стали известны подробности пожара в районе КРЦ «Звезда» в Самаре. По информации регионального управления МЧС, здание, в котором произошло возгорание, не эксплуатировалось.

Кстати, в свое время в постройке планировали разместить музей рок-н-ролла. Кроме того, это здание горит не первый 
9 апреля 2018, 07:38
Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Крупный пожар начался в Самаре. На улице Ново-Садовой загорелось здание, расположенное по соседству с КРЦ «Звезда».

По информации регионального ГУ МЧС России, огонь охватил постройку, в которой ранее располагался ресторан. Сигнал о возгорании поступил в 18:01. На тушение пожара 
9 апреля 2018, 06:43
Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

9 апреля 2018, 06:18
С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только 
9 апреля 2018, 12:50
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

В ночь на 8 апреля крупный пожар произошел в Шигонском районе. В 4:30 в селе Старый Тукшум горел частный дом на улице Полевой. Огонь охватил 50 квадратных метров площади. На его тушение выезжали шесть человек на двух машинах. Спустя 58 
9 апреля 2018, 09:47
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Толщина льда на Волге в районе Самары в настоящее время не достигает 10 сантиметров. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предупредил горожан об опасности выхода на тонкий лед. Он сообщил, что ледовый покров на акватории Волги неоднородный, 
11 января 2018, 12:33
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

Сегодня, 18 ноября, в 17:31 на пульт единого дежурного МЧС по Самарской области поступило сообщение о происшествии на воде.

В районе Полевого спуска на Волге перевернулась лодка «Казанка». По данным ведомства, на борту находились 3 человека. Один из них, 
18 ноября 2017, 11:57
В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы

В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы

Крупное возгорание, которое сопровождалось взрывами, произошло поздно вечером в среду в промышленной зоне Советского района Самары.
Пожару был присвоен третий ранг сложности - по такому высокому номеру спасатели работали впервые после лета прошлого года. Огонь бушевал на площади 2000 квадратных 

2 июня 2016, 08:54
Глава областного МЧС Олег Бойко поставил вопрос об увольнении начальника спасательной службы Олега Моцаря

Глава областного МЧС Олег Бойко поставил вопрос об увольнении начальника спасательной службы Олега Моцаря

Сегодня, 24 ноября, об этом на пресс-конференции рассказал Олег Бойко. "Мной подготовлено обращение на имя губернатора, где я ставлю вопрос о соответствии Моцаря Олега Петровича занимаемой должности по итогам навигации 2015 года и его увольнении". По оценке начальника МЧС, спасатели работают 
24 ноября 2015, 07:20
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