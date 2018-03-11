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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Материалы по теме:

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В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского. Такое название этот редкий вид получил в честь известного русского путешественника, который первым описал его в пустынных степях Китая и Монголии, возвращаясь из второй экспедиции по Центральной Азии. Это лошадки с характерной вертикально стоящей гривой 

21 февраля 2018, 07:02
В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

На днях в поселке Пригородный Оренбургской области развернулась целая операция по поиску пропавшего северного оленя. Вернее, оленихи по кличке Снежка. Хозяйка Евгения Долгополова выпустила животное из вольера, чтобы оно погуляло, а вечером обнаружила, что копытное не вернулось.

Сначала женщина 
20 февраля 2018, 06:09
Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

В выходные стало известно об очередном случае нападения бродячих собак на человека. В этот раз все произошло в Сызрани. Мужчина шел по двору домов 21-23 по улице Локомобильной. Метрах в 50 от него была стая бродячих собак. По словам сызранца, 
19 февраля 2018, 08:14
В блогах: «В Самарской губернии запустили удивительный фотопроект»

В блогах: «В Самарской губернии запустили удивительный фотопроект»

В сообществе «Строй область» соцсети «Фейсбук» поведали, что в Самарской губернии запустили удивительный фотопроект #ЗабериМеняДомой. Его организовали популярные самарские блогеры вместе с приютом для животных «Надежда» с их прекрасными котами и кошками: «Помогите нам найти дом пушистому Чаплину, дружелюбной Маше, 

2 февраля 2018, 10:57
По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.

10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает 
14 января 2017, 04:28
В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

Инцидент случился вчера, 11 июня. В лесном массиве возле турбазы "Пеньки" в районе Копылово была найдена лошадь. Животное случайно обнаружили отдыхающие. Рядом с лошадью никого не было. Она была привязана к дереву.

Люди не остались равнодушны и решили на 
12 июня 2016, 11:40
В ДТП на юго-западе Москвы погибла перебегавшая дорогу лошадь

В ДТП на юго-западе Москвы погибла перебегавшая дорогу лошадь

Сегодня, 10 сентября, на ул. Феодосийской произошла авария. Около 15:40 рядом с домом №1 водитель «Шевроле» сбил лошадь, которая перебегала дорогу, сообщает «Интерфакс». Животное погибло.
Во время аварии лошадь была без хозяев.
Водитель в ДТП получил травмы.
 
 
10 сентября 2014, 09:14
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