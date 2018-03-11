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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке
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20 февраля 2018, 06:09
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Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани
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19 февраля 2018, 08:14
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В блогах: «В Самарской губернии запустили удивительный фотопроект»
В сообществе «Строй область» соцсети «Фейсбук» поведали, что в Самарской губернии запустили удивительный фотопроект #ЗабериМеняДомой. Его организовали популярные самарские блогеры вместе с приютом для животных «Надежда» с их прекрасными котами и кошками: «Помогите нам найти дом пушистому Чаплину, дружелюбной Маше, …
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2 февраля 2018, 10:57
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По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов
На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.
10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает …
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14 января 2017, 04:28
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В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото
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12 июня 2016, 11:40
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В ДТП на юго-западе Москвы погибла перебегавшая дорогу лошадь
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10 сентября 2014, 09:14