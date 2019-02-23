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Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана
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23 февраля 2019, 03:22
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
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21 февраля 2019, 01:00
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В Сызрани от пневмонии скончались три человека
С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней …
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20 февраля 2019, 09:20
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