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Материалы по теме:

Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана

Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана

В начале февраля этого года житель Сызрани на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» объявил старт необычного розыгрыша. В качестве приза парень предложил свою «Лада-Приору» 2013 года выпуска.
 
Такой конкурс он решил провести в связи с переездом в другой регион. 
23 февраля 2019, 03:22
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка 
21 февраля 2019, 01:00
В Сызрани от пневмонии скончались три человека

В Сызрани от пневмонии скончались три человека

С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней 
20 февраля 2019, 09:20
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