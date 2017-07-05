70 выпускников из Самары показали в ходе единого государственного экзамена максимально возможный результат.
Трое получили сто баллов сразу по двум предметам. Александра Олемская из Самарского лицея информационных технологий отличилась по русскому языку и информатике. Софья Чостковская из Самарского медико-технического лицея, получила высший результат по обществознанию и литературе, сообщили в городской администрации. А Тагир Кускаров из Самарского международного аэрокосмического лицея набрал 100 баллов по информатике и физике и 98 баллов по математике.
752 вчерашних школьника отмечены медалью за особые успехи в учении. Всего во взрослую жизнь отправились больше пяти тысяч юных самарцев.
Сразу 8 стобалльников закончили Самарский медико-технической лицей. По 6 учились в лицее информационных технологий и в школе №124, а всего высший балл получили ученики 38 учебных заведений города. В ответном слове вчерашние школьники преподнесли Олегу Фурсову золотую парту. Которая, впрочем, оказалась сделана из чистого шоколада.
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